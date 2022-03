Wiemy, kiedy Iga Świątek zagra o półfinał Indian Wells. Uwaga na godzinę

Iga Świątek dostarcza wiele emocji podczas trwającej edycji Indian Wells. Najlepsza polska tenisistka przegrywała pierwszego seta w trzech meczach z rzędu, ale ostatecznie odwracała losy spotkania. Podobnie było także w meczu z Angelique Kerber (16. WTA) w 1/8 finału, który zakończył się wynikiem 4:6, 6:2, 6:3 dla Polki.

Iga Świątek zmierzy się z Madison Keys w meczu o półfinał Indian Wells

Tym samym Świątek awansowała do ćwierćfinału Indian Wells. Tam zmierzy się z Madison Keys (29. WTA). 27-letnia Amerykanka gra na razie świetnie na kalifornijskich kortach, w trzech meczach straciła ledwie jednego seta. W 1/8 finału nie dała szans Harriet Dart (122. WTA), ogrywając ją 6:1, 6:4.

Świątek mierzyła się z Keys tylko raz. W ubiegłym roku Polka nie dała jej szans w 1/16 finału turnieju w Rzymie (7:5, 6:1). Amerykanka to doświadczona zawodniczka, która od lat jest w szerokiej czołówce rankingu WTA. Czterokrotnie dochodziła do półfinału turniejów wielkoszlemowych, raz nawet dotarła do finału US Open. W tym sezonie Keys gra bardzo dobrze, czego dowodem jest chociażby półfinału Australian Open, w którym odpadała dopiero z najlepszą tenisistką świata Ashleigh Barty.

Świątek - Keys. Gdzie i kiedy oglądać ten mecz? Transmisja TV

Świątek zmierzy z Keys już w nocy ze środy na czwartek. Niestety mamy bardzo złą informację dla polskich fanów. Spotkanie Polki została zaplanowane jako czwarte na głównym korcie. Mecz rozpocznie się o godzinie 2:00 czasu polskiego. Transmisja spotkania na Canal+Sport.

To nie jedyny mecz z udziałem polskich tenisistów, który odbędzie się tej nocy. Na kortach Indian Wells rywalizuje także Hubert Hurkacz, który w 1/8 finału zmierzy się z Rosjaninem Andriejem Rublowem (7. ATP). To spotkanie rozpocznie się natomiast o północy czasu polskiego.