Pewne zwycięstwo Huberta Hurkacza. Polak o krok od najlepszego wyniku

Pierwszy set był bardzo wyrównany. Obaj tenisiści mieli swoje okazje na przełamanie rywala, jednak do tego ostatecznie nie doszło. W związku z tym o losach seta decydował tie-break, w którym nie brakowało emocji. Amerykanin miał już dwie piłki setowe, przy stanie 6:5 i 7:6, ale Hurkacz dwukrotnie się obronił, po czym sam zaczął punktować. W efekcie w tie-breaku zwyciężył 9:7.

Amerykanin po przegranym secie nie utrzymał nerwów na wodzy i roztrzaskał rakietę o kort. Sędzia nie miał wyjścia i musiał ukarać Johnsona ostrzeżeniem. Na początku drugiej partii było widać, że ostatnie wymiany cały czas siedzą w głowie Amerykanina.

Johnson popełniał coraz więcej prostych błędów, co bezlitośnie wykorzystał Hurkacz, przełamując serwis rywala do 0. I choć później sam z problemami utrzymał własne podanie, to do końca kontrolował losy spotkania, pewnie wygrywając seta 6:3 i całe spotkanie 7:6(7), 6:3, nie pozwalając rywalowi nawet na moment dyktować warunki gry.

Hurkacz może powtórzyć najlepszy wynik w Indian Wells

Tym samym Hubert Hurkacz awansował już do 1/8 finału Indian Wells. I jest o krok od powtórzenia sukcesu z 2019 i 2021 roku, gdy dwukrotnie grał w ćwierćfinale tego turnieju. Przed Polakiem jednak bardzo trudne zadanie - jego rywalem w walce o ćwierćfinał będzie Rosjanin Andriej Rublow, 7. zawodnik rankingu ATP.

Do tej pory Hurkacz grał z Rublowem trzykrotnie. Dwukrotnie lepszy był Polak, ale pod koniec lutego tego roku ich pojedynek w Dubaju wygrał Rublow 3:6, 7:5, 7:6(5). Ich spotkanie odbędzie się w nocy ze środy na czwartek. Początek zaplanowano o północy czasu polskiego.