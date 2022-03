Idze Świątek zabrakło słów. Dosłownie. Zabawna wpadka hitem [WIDEO]

Iga Świątek idzie jak burza. Po pokonaniu w niedzielę Dunki Clary Tauson 6:7(3), 6:2, 6:1, Polka awansowała do dalszej fazy turnieju Indian Wells. W 1/8 finału 20-latka zmierzy się z Angelique Kerber. Polską tenisistkę czeka nie lada wyzwanie, bowiem reprezentantka Niemiec to trzykrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych. Była liderka światowego rankingu okazywała się najlepsza w Australian Open (2016), US Open (2016) i w Wimbledonie (2018).

Polka na przedmeczowej konferencji odniosła się do warunków, panujących na kortach Indian Wells, ale zabrakło jej angielskich słów. Zawodniczka zwróciła się więc do dziennikarzy, że mogą sobie sprawdzić, o co jej chodzi. To wywołało uśmiech na twarzy dziennikarzy. Później próbowała jeszcze znaleźć odpowiednią frazę, ale nie wiedziała, jak ją poprawnie wymówić. - Opór powietrza, how is it in english? - zapytała w pewnym momencie. Nagranie z wpadki Świątek trafiło do sieci.

Mecz Świątek z Kerber zaplanowany jest na 20:30 czasu polskiego. Choć to dopiero pierwszy pojedynek pomiędzy tenisistkami, to obie panie już wcześniej miały okazję się spotkać podczas wspólnych treningów. – Ona stara się grać bardzo agresywnie, ma wszystko, czego potrzebuje topowa zawodniczka. To będzie naprawdę trudny mecz, ale cieszę się, że będę się mogła zmierzyć z czołową tenisistką po raz pierwszy. To nie zdarza się zbyt często – mówiła Kerber przed meczem ze Świątek. Zwyciężczyni rywalizacji w kolejnej rundzie zagra z kimś z pary Harriet Dart – Madison Keys.

