Były trener Igi Świątek zachwalany przez nową zawodniczkę. "Świetny"

Indian Wells to dopiero drugi turniej, podczas którego Shelby Rogers współpracuje z Piotrem Sierzputowskim. Obie strony rozpoczęły współpracę w lutym tego roku, a Amerykanka na początku przegrała 2:6, 3:6 z Cori Gauff w pierwszej rundzie turnieju w Dosze. Teraz Shelby Rogers awansowała do trzeciej rundy Indian Wells, wygrywając 7:5, 7:6 z Łotyszką Jeleną Ostapenko. - To zwycięstwo to zasługa Shelby - napisał Sierzputowski na Twitterze.

Shelby Rogers chwali sobie współpracę z Piotrem Sierzputowskim. "Świetny"

Shelby Rogers wypowiedziała się na temat współpracy z Piotrem Sierzputowskim w trakcie Indian Wells. Amerykanka wypowiadała się o swoim nowym trenerze w samych superlatywach. - Piotr do tej pory jest świetny. Jest między nami dobra energia, jest super pozytywny. Jestem podekscytowana widząc, co możemy wspólnie zrobić. Przecież też wykonał świetną pracę z Igą Świątek. Jestem bardzo zmotywowana i podekscytowana tym, co ta współpraca może nam przynieść do końca sezonu - powiedziała Rogers, cytowana przez oficjalną stronę WTA.

Piotr Sierzputowski współpracuje z Shelby Rogers od lutego tego roku. Szkoleniowiec zdradził w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, że otrzymał telefon od tenisistki pod koniec stycznia. - Shelby zaprosiła mnie do siebie, do Boca Raton na Florydzie na rozmowę i żebym zobaczył, jak wygląda jej otoczenie i cała organizacja jej pracy. Pracujemy tu już jakiś czas i umówiliśmy się, że polecimy na turniej w Dausze. Jeśli nadal będzie nam się dobrze współpracowało, to przedłużymy umowę - mówił Sierzputowski.

- Złapałem tu wiatr w żagle. Najważniejsze, że czuję, że to może być świetny projekt i dla mnie, i dla Shelby. Ale na razie spokojnie pracujemy i się poznajemy. Oboje jesteśmy ciekawi, jak nam wyjdzie początek współpracy. Porównanie Shelby do Igi? To dwie skrajności. Zupełnie czym innym jest praca z młodą "gniewną" dziewczyną, z którą się wchodzi do dorosłego touru, niż praca z dojrzałą zawodniczką, która już kawał życia spędziła na graniu - przyznał szkoleniowiec.