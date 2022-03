Iga Świątek przed wielką szansą. Wirtualnie już jest w TOP3 w rankingu WTA

Spotkanie nie należało do najłatwiejszych, ale Idze Świątek udało się pokonać rywalkę. Najtrudniejszy był pierwszy set, który trwał godzinę. W nim lepsza okazała się być Dunka Clara Tauson (40. WTA). Polka starała się bronić, ale nie była w stanie powstrzymać rywalki i przegrała 6:7. Kolejne dwie części to już dominacja Świątek. Polce udało się dwa razy przełamać Tauson i doprowadziła przewagę do końca seta. Trzeci set nie zaczął się najlepiej. Dunka objęła prowadzenie, ale nie na długo. Polka weszła na znakomity poziom skuteczności. Pokonała rywalkę, a cały mecz trwał 2 godziny i 19 minut. Następną przeciwniczką Świątek będzie Angelique Kerber - więcej o byłej liderce rankingu przeczytacie TUTAJ >>>.

Iga Świątek z szansą na historyczny awans. Polka pnie się w rankingu WTA

Kolejne zwycięstwa Igi Świątek w tym roku sprawiają, że 20-latka pnie się w rankingach. W 2022 roku Polka ma bardzo dobry bilans: 16 wygranych i tylko trzy porażki. W tym półfinał Australian Open, wygrana turnieju WTA w Dausze i teraz walka o ćwierćfinał w Indian Wells. Co się stanie, gdy Iga Świątek będzie dalej wygrywać?

Punkty za wygraną w 1/16 finału w Indian Wells zapewniły Idze Świątek awans na 3. miejsce w światowym rankingu WTA. To najwyższa zajmowana przez nią dotychczas lokata. Jest to jednak jego wirtualna wersja. Oficjalna aktualizacja odbędzie się po zakończeniu zmagań w Stanach Zjednoczonych. Polka ma na koncie 4896 pkt. Wyprzedziła tym samym Arynę Sabalenkę, która przegrała już w pierwszej rundzie w Indian Wells z Włoszką Jasmine Paolini 6:2, 3:6, 3:6.

Następny rywal Huberta Hurkacza sprawił sensację. Niski ranking jest mylący

Podkreślmy, że Świątek nie ma gwarancji utrzymania swojego miejsca do następnej aktualizacji rankingu WTA. Wszystko zależy od jej postępów w kolejnych rundach WTA w Indian Wells, a także od wyników trzech innych tenisistek, które walczą o 1/8 finału turnieju. Są nimi: Anett Kontaveit, Maria Sakkari i Paula Badosa. Pierwsze dwie grają w poniedziałek (14 marca) wieczorem. Mecz Badosy odbędzie się w nocy o godz. 2:00 czasu polskiego (15 marca).

Z drugiej strony Świątek ma też szansę awansować nawet na 2. miejsce w światowym rankingu. Aby tego dokonać musiałaby wygrać turniej WTA 1000 w Indian Wells. Wtedy wyprzedziłaby także Barborę Krejcikovą, która ma obecnie 5073 pkt i nie bierze udziału w żadnym turnieju.

Świątek drugą rakietą świata? Ranking Race nie pozostawia temu żadnych wątpliwości

W innym rankingu Iga Świątek już jest drugą najlepszą rakietą świata. Najnowsza aktualizacja Rankingu Race pokazuje, że jedyną tenisistką, która uzyskała więcej punktów w 2022 roku jest Ashleigh Barty (2470 pkt), a więc liderka światowego rankingu WTA. Polka ma 1920 pkt, co daje jej ponad 600 pkt przewagi nad trzecią Anett Kontaveit.

Ranking Race i ranking WTA różnią się od siebie. Tenisistki zdobywają co prawda punkty do jednego i drugiego, ale zasada jest inna. Ranking WTA odpowiada za rozstawienie w turniejach czy miejscach w drabince. Punkty w nim ulegają przedawnieniu dopiero po czasie. Jedne "odchodzą", a inne przychodzą z kolejnymi wygranymi. W Rankingu Race natomiast punkty zeruje się na koniec roku. Od nowego sezonu zawodniczki zbierają je na nowo, a najlepszych osiem rakiet świata awansuje potem do turnieju WTA Finals, który odbywa się na koniec sezonu.