Teraz Iga Świątek zagra z byłą liderką rankingu WTA

Iga Świątek (4. WTA) z małymi problemami awansowała do tej fazy turnieju. W niedzielny wieczór przegrała bowiem pierwszego seta z utalentowaną Dunką Clarą Tauson w tie-breaku 3:7. W dwóch kolejnych setach Polka była zdecydowanie lepsza i wygrała 6:2, 6:1.

Kerber na drodze Świątek

Teraz Iga Świątek w walce o ćwierćfinał turnieju zmierzy się z Angelique Kerber (16. WTA). Niemka polskiego pochodzenia (urodziła się w Bremie, dorastała w Kolonii, ale szybko przeprowadziła się do Polski i zamieszkała w Puszczykowie) w walce o 1/8 finału zagrała z Rosjanką Darią Kasatkiną (28. WTA). I miała zdecydowanie łatwiejszy pojedynek, niż Świątek. W zaledwie godzinę i cztery minuty nie dała szans rywalce i wygrała 6:2, 6:1. Kerber aż sześć razy przełamała serwis rywalki, a sama tylko dwa razy straciła swoje podanie.

W poprzedniej rundzie 34-letnia Niemka miała trudniejsze starcie. W dwie godziny i osiemnaście minut wygrała z Chinką Qinwen Zheng (74. WTA) 6:2, 5:7, 6:4.

Kerber to trzykrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych. Była najlepsza w Australian Open i US Open (oba w 2016 roku) oraz w Wimbledonie (2018). Od tego ostatniego triumfu ani razu nie grała w finale turnieju wielkoszlemowego. Jej najlepszy wynik to półfinał Wimbledonu rok temu. We wrześniu 2016 roku została liderką światowego rankingu WTA.

Kerber dotychczas aż 31 razy grała w finałach turniejów WTA. Trzynaście razy je wygrywała. Ostatni raz w czerwcu ubiegłego roku na kortach trawiastych w Bad Homburg vor der Höhe w finale pokonała Czeszkę Katerinę Siniakową 6:3, 6:2.

Świątek z Kerber jeszcze nigdy nie grała w swojej karierze. Mecz odbędzie się we wtorek.