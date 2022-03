Iga Świątek w 1/8 finału! Polka oddała seta, ale później nie dała szans rywalce

Najpierw długo czekały na zakończenie meczu Emmy Raducanu i Petry Martic (1:2), a później same grały dokładnie 2 godziny i 19 minut. Ostatecznie to Iga Świątek okazała się lepsza od Clary Tauson 2:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Chcę być bardziej agresywna na korcie

Iga Świątek oddała jednego seta, ale później zagrała kapitalnie. Jest awans do 1/8 finału

Przed meczem fani wskazywali, że główną faworytką spotkania jest Polka. Pierwszy set wlał jednak trochę niepewności. A to dlatego, że Dunka stawiała wysokie wymagania naszej tenisistce. Walka była zacięta i dlatego do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim - dość nieoczekiwanie - to Tauson okazała się lepsza 7:3 i objęła prowadzenie w meczu 1:0. Ustalenie tego wyniku zajęło jednak równą godzinę.

Przełamany Hurkacz zaczął grać jak z nut. Szybki powrót i awans Polaka

Drugi set to już znaczna przewaga Świątek. Polce udało się dwa razy przełamać Clarę Tauson. Pierwszy raz już na początku seta. Później nasza tenisistka wygrała gema przy swoim podaniu i oddała jednego przy podaniu rywalki. Trzy kolejne znów należały do niej. Dopiero siódmy gem dał nadzieję Dunce, że jeszcze coś może się zmienić w tym secie. Polka jednak przy swoim podaniu szybko doprowadziła do remisu w meczu.

Trzeci, decydujący set, nie rozpoczął się tak dobrze dla Igi Świątek. Podawała Dunka i nie dała się przełamać. Wygrała gema, ale jak się później okazało, jedynego w tym secie. Polka weszła na znakomity poziom skuteczności, chociaż nieoczekiwanie zaczęły przytrafiać się jej podwójne błędy serwisowe w poszczególnych gemach.

Ostatecznie jednak Świątek wygrała ostatniego seta aż trzykrotnie przełamując Clarę Tauson 6:1. To był najkrótszy set w tym meczu, bo trwał 39 minut. Dzięki temu Polka awansowała do 1/8 finału Indian Welss. Tam zmierzy się z najlepszą zawodniczką w starciu Kreber kontra Kasatkina.