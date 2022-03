Sensacja w Indian Wells. Blamaż turniejowej dwójki. Wielka szansa Igi Świątek

Z turnieju Indian Wells wycofała się liderka rankingu Ashleigh Barty. - Niestety, moje ciało po Australian Open nie wróciło do formy tak, jakbym tego oczekiwała i nie byłam w stanie odpowiednio przygotować się do startu w Indian Wells i Miami. Nie wierzę, że jestem na poziomie niezbędnym do wygrania tych imprez - przyznała Australijka. W Kalifornii nie oglądamy także kontuzjowanej Barbory Krejcikovej. Aryna Sabalenka też nie wygra tego turnieju. Białorusinka odpadła już w 2. rundzie.

Sabalenka przegrała z Włoszką Jasmine Paolimi, choć to ona prowadziła po pierwszym secie 6:2. Dwa kolejne przegrała jednak 3:6. Białorusinka raziła niedokładnością i prostymi błędami.

"Sabalenka w 2022 roku popełniła już 127 podwójnych błędów serwisowych (12 meczów). W 2021 roku zakończyła sezon jako liderka w tym zestawieniu z liczbą 338 podwójnych błędów na koncie (61 meczów)" - poinformował na Twitterze Dawid Żbik.

- Jestem bardzo szczęśliwa. Kompletnie się tego nie spodziewałam, ale rozegrałam naprawdę fantastyczne spotkanie - powiedziała po meczu Włoszka.

Z turniejem pożegnała się także Naomi Osaka, która puściła kort z płaczem po porażce z Rosjanką Weroniką Kudermietową 0:6, 4:6.

Co z Igą Świątek?

Porażka Sabalenki sprawia, że Iga Świątek potrzebuje odnieść zwycięstwo nad Clarą Tauson, by awansować na 3. miejsce w rankingu live WTA. Do tej pory tenisistki grały ze sobą tylko raz. Przed trzema laty w Pucharze Davisa. W meczu rozgrywanym w Zielonej Górze lepsza była Polka, która wygrała 6:3, 7;6.

Tauson uznawana jest za ogromny talent. W amerykańskim turnieju rozstawiona została z numerem 29. W rankingu WTA zajmuje natomiast 40. miejsce. 19-letnia Dunka w ubiegłym roku udowodniła, że drzemie w niej wielki potencjał. Udało jej się triumfować w turniejach WTA w Lyonie i Luksemburgu. Wygrała także w Chicago imprezę 125 Challenger. Tauson to także zwyciężczyni juniorskiego Australian Open z 2019 roku.

W Indian Wells Clara Tauson, podobnie jak Iga Świątek, otrzymała w pierwszej rundzie wolny los. W drugiej zmierzyła się natomiast z Brazylijką Beatriz Haddad Maią. 19-latka zwyciężyła 6:4, 6:3. Na uporanie się z zawodniczką z Ameryki Południowej potrzebowała niecałą godzinę i czterdzieści minut.

Mecz Świątek z Tauson rozpocznie się w niedzielę około godziny 21:30 polskiego czasu. Transmisja będzie dostępna w Canal+ Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.