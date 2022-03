Świątek podeszła do sędzi i zaczęła narzekać. Ten mecz to dla niej lekcja

Z Kasatkiną 6:3, 6:0, z Sabalenką 6:2, 6:3, z Sakkari 6:4, 6:3, a w finale z Kontaveit 6:2, 6:0 - tak grała Iga Świątek w Dausze. Żadnej z naprawdę dobrych rywalek nie dała szans. Z zawodniczkami z top 10 światowego rankingu WTA grała tak, jakby były dużo niżej notowane. Imponowała pewnością siebie, precyzją, wszechstronnością, nieustannym wywieraniem presji, dyktowaniem warunków.

Zobacz wideo Iga Świątek: Chcę być bardziej agresywna na korcie

Ukrainka się bała, Iga się denerwowała

Dlaczego w pierwszym meczu kolejnego turnieju zobaczyliśmy zupełnie inną Igę? W pierwszym secie meczu z 50 na świecie Anheliną Kalininą naszej 20-latce przeszkadzały nawet odgłosy dobiegające z barów na kortach w Indian Wells. Igę denerwowały też wszystkie dłuższe wymiany i niecierpliwiąc się psuła akcje na potęgę.

Niebywały powrót Igi Świątek! Ogromne problemy, a potem 12:1

Pierwszego seta Świątek przegrała 5:7, bo popełniła w nim aż 28 niewymuszonych błędów (!) i została przełamana aż cztery razy. Kalinina była wyraźnie zaskoczona, gdy ze stanu 2:4 wyszła na 5:4 i serwowała na wygranie seta. Wtedy popełniła aż trzy podwójne błędy serwisowe. Grając swój normalny tenis Świątek najpewniej po takim prezencie od stremowanej rywalki wyszłaby ze stanu 5:5 na 7:5 i byłoby po secie. Ale Iga zupełnie nie grała swojego normalnego tenisa.

I to chyba normalna sprawa. Bardzo możliwe, że Świątek rozgrywała najgorszy mecz w tym roku. Już wyszarpane zwycięstwo z Viktoriją Golubić w Dausze (6:2, 3:6, 6:2) nie było ładne. Po tamtym spotkaniu Iga schodziła z kortu wyraźnie zdenerwowana. Ale najwyraźniej przepracowała wszystko na tyle dobrze, że cztery kolejne mecze w Katarze miała znakomite.

Mocny głos Igi Świątek. "Jestem dumna z Polaków"

Iga Świątek umie wszystko. Ale wciąż się uczy

Właśnie o przepracowywanie chodzi. Świątek umie wszystko - potrafi grać zachwycający tenis. Gdy ma swój dzień, może wygrać z każdą rywalką. I wygrywa! Ale Iga jest też wciąż bardzo młodą zawodniczką, to nadal tylko 20-latka. I jej gra musi jeszcze czasami falować. Chociaż na tyle, by Iga miała problemy w danym meczu, by się męczyła. Generalnie - pamiętajmy o tym - Iga jest wzorem solidności. Ona do błysków i blasków dających wygrane turnieje (Roland Garros 2020, Adelajda 2021, Rzym 2021, Doha 2022) dokłada choćby serię osiągania minimum czwartej rundy każdego turnieju wielkoszlemowego już od sześciu takich turniejów. W 2021 roku Świątek była jedyną tenisistką na świecie, która dotarła do drugiego tygodnia każdej imprezy wielkoszlemowej.

W Indian Wells, które rangą ustępuje tylko szlemom, Świątek też może dojść bardzo daleko. Ona może ten turniej wygrać. Iga znów wiele się nauczyła, tego możemy być pewni. Już drugiego seta z Kalininą zagrała lepiej. Wytrzymywała w takich sytuacjach, w jakich w pierwszym secie pękała. Przykład: przy 2:0 i 0:40 w gemach obroniła trzy breakpointy, nie dała się odłamać, wyszła na 3:0 w momencie, w którym szybko mogło się zrobić 2:2. Iga zaczęła się wtedy koncentrować a przestała frustrować. Zaczęła się pobudzać okrzykami a przestała demotywować głośnym narzekaniem.

Rafael Nadal nagle zobaczył Igę Świątek. Szybka reakcja mistrza [WIDEO]

Efekt? Wygrana 6:0 w 34 minuty. W kolejnym secie było 6:1 dla Igi w 29 minut (w sumie mecz trwał 2 godziny i 1 minutę, z czego 58 minut zabrał pierwszy set). I chociaż wbrew wynikom to nie były sety koncertowe, to na pewno były czasem powrotu Igi do siebie, uwolnienia potencjału i udowodnienia mentalnej mocy. Sobie przede wszystkim.