Nie dla wojny? Rosyjskim tenisistom zabrakło klasy. "Mogę to powtarzać setki razy"

24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Od tamtego czasu bombardowane są kolejne miasta, w wyniku czego giną niewinni ludzie. W efekcie na rosyjskich sportowców uprawiających szereg dyscyplin nałożone sankcje i uniemożliwiono im dalszą rywalizację. Tenisiści i tenisistki nadal mogą występować, ale pod neutralną flagą.

Ukrainka niezadowolona z zachowania Rosjan

Do tej pory sportowcy z całego świata niezbyt licznie w otwarty sposób komentowali to, co dzieje się w Ukrainie. Odważyła się na to 19-letnia tenisistka Marta Kostiuk. Ukrainka stwierdziła, że wśród Rosjan większe przejęcie sprawiał fakt, że nie mogą przesyłać pieniędzy, niż z samej wojny.

- Nikt nie powiedział mi, że żałuje tego, co jego kraj robi mojemu. Nie przepraszali ani mnie, ani innych ukraińskich tenisistów. Nie mam na to wyjaśnienia. Czuję niesmak, gdy widzę, że jedynym ich problemem są problemy z transferami pieniężnymi - mówiła 19-latka.

Kostiuk: Ukraina nigdy się nie podda

Ukraińska tenisistka nie potrafiła ponadto zrozumieć, dlaczego zawodnicy i zawodniczki z Rosji zachowują się w taki sposób. - Wszyscy wiedzą, co się dzieje. Nie musisz się angażować w politykę, aby zachowywać się jak człowiek. W tej sytuacji nie można być neutralnym. "Nie dla wojny" może oznaczać kilka rzeczy. Czego oni chcą? Żeby Ukraina przegrała? Rosja wygrała? Czy może Rosja przegrała? Mogę to powtarzać setki razy: Ukraina nigdy się nie podda - dodała.

Na koniec Kostiuk poruszyła temat Władimira Putina. - "Nie dla wojny" interpretuję w ich słowach, jako chęć tego, by Ukraina się poddała, bo Putin nigdy nie przestanie nas atakować. Cały świat wie, jaki jest szalony. Te komunikaty i oświadczenia ranią mnie, bo nie mają sensu - zakończyła.

W pierwszej rundzie Indian Wells Marta Kostiuk (54. WTA) pokonała 6:7(5), 7:6(6), 7:5 Marynę Zaniewską, swoją rodaczkę, która po zmianie obywatelstwa występuje z belgijską flagą. W drugiej rundzie 19-latka zagra z Elise Mertens (23. WTA).