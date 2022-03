Rafael Nadal nagle zobaczył Igę Świątek. Szybka reakcja mistrza [WIDEO]

Iga Świątek otrzymała wolny los w pierwszej rundzie turnieju w Indian Wells i zacznie rywalizację od drugiej rundy. Rywalką półfinalistki tegorocznego Australian Open będzie Ukrainka Anhelina Kalinina. Świątek liczy na dużo lepszy wynik, niż ten wywalczony w zeszłym roku. Wtedy Polka przegrała 4:6, 3:6 z Jeleną Ostapenko w 1/8 finału.

Zobacz wideo Iga Świątek: Chcę być bardziej agresywna na korcie

Świątek spotkała się z Nadalem przed rozpoczęciem Indian Wells. Od razu wpadli sobie w objęcia

Iga Świątek pojawiła się na planie zdjęciowym przed rozpoczęciem rywalizacji w Indian Wells. Najlepsza polska tenisistka spotkała się na nim z Rafaelem Nadalem. Kiedy Hiszpan zauważył Świątek, oddał swoją rakietę i uścisnął tenisistkę. Zwycięzca Australian Open zapytał Polkę, jak się ma, a Iga postanowiła mu pogratulować wygranej w turnieju ATP w Acapulco. Nadal w odpowiedzi pogratulował Polce wygranej w Dosze, gdzie ograła w finale Anett Kontaveit (6:2, 6:0).

Drogi Igi Świątek i Rafaela Nadala regularnie się przecinają. Polka zdradziła w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, że Hiszpan napisał do niej po porażce z Danielle Collins w półfinale Australian Open. - On mnie bardzo inspiruje. A w ogóle to napisał do mnie po moim półfinale i to jest jedna z rzeczy, dzięki którym nie byłam zła po przegranym meczu. Rafa podkreślił, że zagrałam świetny turniej, że mam super początek sezonu i żebym się skupiła na kolejnych krokach - powiedziała.

Mecz Igi Świątek z Anheliną Kalininą w drugiej rundzie Indian Wells rozpocznie się w piątek o godzinie 20:00 na korcie numer dwa. Transmisja z tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.