Iga Świątek zarobiła krocie. Wkrótce przebije magiczną barierę

Iga Świątek rozpoczyna udział w turnieju BNP Paribas Open na kortach w kalifornijskim Indian Wells. Polka została rozstawiona z numerem trzecim. W pierwszej rundzie polska tenisistka miała wolny los. W drugiej rundzie zmierzy się z Anheliną Kalininą z Ukrainy, która w dwóch setach wyeliminowała Clarę Burel (6:2, 6:3).

Iga Świątek obecnie jest na 103. pozycji na liście najlepiej wynagradzanych tenisistek w historii tenisa. Pewne już jest, że po występie w Indian Wells awansuje do pierwszej setki. Za zwycięstwo w imprezie może zgarnąć 1,2 miliona dolarów.

Zarobki Igi Świątek Screen WTA

Na liście najlepiej zarabiających tenisistek świata wciąż jest Agnieszka Radwańska. Polka zajmuje dziewiąte miejsce. Zarobiła 27,7 mln dol., czyli około 123 miliony złotych. Na liście najbogatszych prowadzą siostry Serena i Venus Williams (odpowiednio 94,5 mln dol. i 42,3 mln dol.). Tuż za nimi jest niegrająca już Rosjanka Maria Szarapowa (38,7 mln dol.).

Zarobki Agnieszki Radwańskiej Screen WTA

Kiedy Świątek dogoni w zarobkach Radwańską?

- Gdyby przyjąć, że jej tempo wzrośnie do tego z okresu od sukcesu w Garrosie do teraz, czyli do poziomu mniej więcej 3–3,5 mln dol. za sezon, Radwańską może dogonić w wieku 26-27 lat. Rzecz jasna mając stabilne wyniki w imprezach z serii 1000, wygrywając 2–3 duże turnieje w roku i notując przynajmniej jeden półfinałowy występ w szlemie. Są to cele realne, które dałyby Polce bardzo duże kwoty z oficjalnych nagród - czytamy w "Przeglądzie Sportowym".

Mecz Świątek - Kalinina w piątek o godz. 20. Transmisja z meczu na Canal+ Sport. Stream online można obejrzeć na stronie canalplus.com. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.