Lider rankingu ATP komentuje sankcje na rosyjskich tenisistów. "Jedyny sposób"

Władze ITF, ATP i WTA zdecydowały, że rosyjscy i białoruscy zawodnicy mogą wciąż występować w rozgrywkach, jeżeli zgodzą się na występy pod neutralną flagą. Tym samym Daniił Miedwiediew czy Aryna Sabalenka wciąż mogą rywalizować na światowych kortach. To szczególnie istotna wiadomość dla Miedwiediewa, który awansował na pierwsze miejsce w światowym rankingu. Rosjanin nie potępił publicznie działań Władimira Putina, który podjął decyzję o inwazji na Ukrainę. - Jako tenisista, chcę promować pokój na całym świecie - stwierdził Miedwiediew.

Daniił Miedwiediew komentuje sankcje na Rosję i Białoruś. "Mam nadzieję"

Indian Wells to pierwszy turniej w karierze Daniiła Miedwiediewa, do którego podejdzie w roli lidera światowego rankingu. Rosjanin będzie też startował pod neutralną flagą, zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez ATP. Tenisista skomentował decyzje władz przed rozpoczęciem turnieju. - Aby promować tenis w naszych krajach, ale też na całym świecie, musimy grać co tydzień. Teraz jedynym sposobem na grę jest start pod neutralną flagą i będę się do tego stosował - powiedział.

- Ale oby ten środek był tymczasowy. Czekam na to, aż znów obok naszych nazwisk będzie mogła się pojawić rosyjska flaga - dodał Miedwiediew. Rosjanin usunął flagę swojego kraju z profilu na Instagramie po wprowadzeniu sankcji. Część odebrała to jako piękny gest solidarności z Ukrainą, natomiast państwowa rosyjska agencja RIA Novosti twierdzi, że Miedwiediew został do tego zmuszony. "On od dawna nie jest nasz, nie jest zawodnikiem z Rosji, jest po prostu zawodnikiem urodzonym w Rosji" - pisali wówczas wściekli kibice.

Daniił Miedwiediew rozpocznie rywalizację w Indian Wells od drugiej rundy, gdzie jego rywalem będzie Aleksiej Popyrin lub zawodnik z eliminacji. W 1/8 finału lider rankingu ATP może trafić na Carlosa Alcaraza lub Roberto Bautistę, a w półfinale może dojść do rewanżu Miedwiediewa na Rafaelu Nadalu za porażkę w finale Australian Open.