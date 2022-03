Iga Świątek wydała oświadczenie ws. wojny w Ukrainie. "Nie będę udawała"

Już w piątek Iga Świątek rozpocznie walkę w tegorocznym Indian Wells. Polka, która w turnieju rozstawiona jest z numerem 3., w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. Świątek rozpocznie rywalizację od 2. rundy i meczu ze zwyciężczynią pary Clara Burel - Anhelina Kalinina.

Polka zapowiedziała, że w amerykańskim turnieju będzie solidaryzować się z Ukrainą, która od dwóch tygodni cierpi z powodu rosyjskiej agresji na jej terytorium.

"Jestem przeciwna tej wojnie i cierpieniu niewinnych ludzi. Chcę pokazać, choćby symbolicznie, moją solidarność z Ukrainą, więc w Indian Wells zamierzam grać ze wstążką w kolorach flagi Ukrainy. Jeśli inni gracze czują potrzebę wsparcia Ukrainy tym symbolicznym gestem, przygotujemy więcej takich wstążek i rozdamy innym" - napisała Świątek w oświadczeniu, które pojawiło się na jej kontach w mediach społecznościowych.

"Mam dopiero 20 lat i niewielkie doświadczenie życiowe, więc nie będę udawała, że wiem dokładnie, jak pomóc w obliczu wojny. Ufam odpowiednim instytucjom i mojemu zespołowi. Wiem, że warto wspierać organizacje takie jak Polska Akcja Humanitarna czy Polski Czerwony Krzyż i inne, które pomagają w sposób zorganizowany i wspierają ludzi w koordynacji akcji humanitarnych. Podziwiam siłę i odwagę Ukraińców i jestem dumna z Polaków, którzy pomagają na dużą skalę, otwierają swoje domy dla Ukraińców, wspierają uchodźców na granicach. Pomoc to nasza pierwsza reakcja na cierpienie. Pomoc jest potrzebna i pewnie będzie potrzebna także w dłuższej perspektywie, dlatego dobrze jest wspierać organizacje pozarządowe, które mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu kryzysami humanitarnymi".

Iga Świątek wsparła Ukrainę

"Jako sportowiec i Polka chcę wyrazić swoją solidarność z ukraińskimi tenisistami. Widziałam, że ich poprzednie mecze były dla nich bardzo trudne, a jednocześnie bardzo ważne. Ja również uważam, że ważne jest, aby wykonywać swoją pracę, grać. Kiedy gramy i kiedy wygrywamy, nasz głos jest słyszalny. Kiedy gramy, rozmawiamy z mediami z całego świata. To, co mówimy, jest ważne dla naszych kibiców, a to jest ogromny przywilej i odpowiedzialność".

"Nadal chcę, aby sport łączył ludzi. Dziś może łączyć poprzez pomoc i sprzeciw wobec wojny, poprzez działania, które jesteśmy w stanie podjąć. W skupieniu się na tym, co każdy z nas może zrobić, nie tylko tu i teraz, ale także w dłuższej perspektywie. Jestem wdzięczna, że właśnie teraz mam siłę i możliwości, by przeciwstawić się tej wojnie i pomagać. Staram się nie oceniać ludzi, a zamiast tego staram się wspierać Ukrainę, jak tylko mogę".

"Możemy solidaryzować się z Ukrainą i być życzliwi dla siebie i innych, bo razem jesteśmy silniejsi. Bądźcie bezpieczni i silni."