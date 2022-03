"To żaden powrót". Jak będą wyglądać występy Agnieszki Radwańskiej w tenisowej superlidze?

Agnieszka Radwańska wygrała 20 turniejów WTA w singlu. Była finalistką wielkoszlemowego Wimbledonu. Przez lata miała miejsce w gronie dziesięciu najlepszych tenisistek świata, a w najlepszych momentach swojej kariery była druga w rankingu WTA.

Tę bogatą karierę skończyła w 2018 roku. Miała wtedy 29 lat, ale jako że sukcesy zaczęła osiągać już jako nastolatka, czuła, że jej organizm jest wyeksploatowany.

- Zdecydowanie nie tęsknię. Przez kilkanaście lat wszystko podporządkowałam tenisowi. Ciągle myślałam o meczach, treningach, podróżach. Nawet nie było normalnych świąt, bo trzeba było wylatywać do Australii. Nic się nie liczyło, tylko tenis. Teraz pora pożyć - mówiła nam Radwańska w długiej rozmowie rok temu.

Wtedy pytaliśmy czy po kilku latach odpoczynku i po zostaniu mamą nie myśli o wznowieniu kariery. - Niestety, wychodzą lata harówki głównie na betonie. Teraz raz w tygodniu spotykam się z Martą Domachowską i gramy, bo to lubimy i chcemy się poruszać. Razem chodzimy też na siłownię. To już jest sport rekreacyjny, a mimo to potrzebuję pomocy fizjoterapeuty - dodawała.

Jak więc rozumieć obecność Agnieszki Radwańskiej w składzie Mery Warszawa na Superligę? - Przecież wiadomo, że nie będzie tego wózka ciągnąć. Jest zgłoszona i jak się będzie dobrze czuła, jak będzie miała ochotę, to może jakiś mecz zagra, na przykład debla - odpowiada mąż Radwańskiej i trener Mery Warszawa Dawid Celt.

- Widzę artykuły ogłaszające powrót Agnieszki. A to absolutnie nie tak. Agnieszka od lat jest związana z Merą, cały czas ma kontakt z tenisem i się rusza, więc jeśli będzie potrzeba i chęć z jej strony, to coś zagra. Ale to żaden powrót, żaden comeback, nic z tych rzeczy. Jeżeli będą się różne czynniki składały, to może Agnieszka w jakimś meczu zagra, ale wcale też tak być nie musi - podkreśla Celt.

Agnieszka Radwańska jest więc bardziej ambasadorką Mery Warszawa niż zawodniczką, która ma grać i zapewniać punkty. Pod tym względem w klubie liczą raczej na wciąż aktywną tenisowo Urszulę Radwańską (278. miejsce w rankingu WTA) czy Argentynkę Paulę Ormaechei (156 WTA).

Podobnie rzecz się ma z Mariuszem Fyrstenbergiem - siła Mery ma być oparta raczej o Serhija Stachowskiego niż o naszego byłego deblistę. Choć kwestia gry Ukraińca w naszej lidze stoi teraz pod znakiem zapytania przez wojnę w jego ojczyźnie. Stachowski, były numer 31 światowego rankingu ATP, aktualnie bierze udział w obronie Kijowa przed atakiem rosyjskiego wojska.

- Wiadomo, jaka jest aktualnie sytuacja na świecie. Z Serhijem rozmawialiśmy, gdy jeszcze nie toczyła się wojna w Ukrainie, on był bardzo chętny, dogadaliśmy się, zgłosiliśmy go do drużyny i on w drużynie jest, miejsce na niego czeka. Mamy nadzieję, że ten dramat się skończy, że Serhij będzie zdrowy, że jego rodzina będzie zdrowa i że za jakiś czas on znów będzie mógł grać - mówi Celt.

Rozgrywki Superligi ruszą 29 maja. O pierwsze drużynowe mistrzostwo Polski będzie rywalizowało osiem zespołów (osiem kolejnych tworzy I ligę). Cztery najlepsze po fazie zasadniczej spotkają się w grudniu w Zielonej Górze i tam zostaną wyłonieni medaliści.