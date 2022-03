Iga Świątek o włos od historycznego osiągnięcia. Oto najnowszy ranking WTA

Iga Świątek ma za sobą świetny turniej WTA 1000 w Dausze. Polka wygrała zmagania w Katarze, wygrywając odpowiednio z Aryną Sabalenką (6:2, 6:3), Marią Sakkari (6:4, 6:3) i Anett Kontaveit (6:2, 6:0). Dzięki temu Świątek awansowała na czwarte miejsce w rankingu WTA, wyrównując swój rekord. - Po tym, co Iga pokazała w Katarze, ale też wcześniej dochodząc do półfinałów w Adelajdzie i w Australian Open, nie zdziwię się, jeśli skończy sezon jako numer 2. Iga już jest wśród dwóch-trzech dziewczyn na świecie, które grają najlepiej, najrówniej - przekonywał Dawid Celt na łamach Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Chcę być bardziej agresywna na korcie

Iga Świątek pozostaje na czwartym miejscu w rankingu WTA. Niewielka strata do TOP 3

W poniedziałek WTA opublikowało najnowszy ranking pań, tuż przed rozpoczęciem zmagań w Indian Wells (7-20 marca). Iga Świątek utrzymała czwartą pozycję i ma niewielką stratę do Aryny Sabalenki, zajmującej trzecie miejsce - obie tenisistki dzieli zaledwie 77 punktów. Strata Świątek do Barbory Krejcikovej też nie jest ogromna, gdyż to 297 punktów. Jeżeli Polka awansuje do finału lub wygra cały turniej, to może awansować na drugie miejsce w rankingu - awans do finału to 600 pkt, a wygrana 1000.

Iga Świątek będzie rozstawiona w Indian Wells z numerem trzecim. To efekt wycofania się Ashleigh Barty z rywalizacji zarówno w Indian Wells, jak i w turnieju w Miami. W zeszłym roku Świątek dotarła do 1/8 finału Indian Wells, przegrywając 4:6, 3:6 z Jeleną Ostapenko. Tenisistka z Raszyna rozpocznie rywalizację w turnieju od drugiej rundy.

Ranking WTA (stan na 7 marca 2022 roku):