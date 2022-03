Agnieszka Radwańska wznawia karierę?! Polka zgłoszona do Superligi

Agnieszka Radwańska ponad trzy lata temu ogłosiła zakończenie kariery. W listopadzie 2018 roku przyznała, że problemy zdrowotne uniemożliwiają jej kontynuowanie przygody ze sportem. - Człowiek ma wokół siebie najlepszych lekarzy, ale organizm mówi stop - oznajmiła.

Od tego czasu zawodniczka wiele razy była pytana o możliwy powrót na kort. Jej odpowiedzi były jednak wymijające. - Być może kiedyś się skuszę. Nigdy nie mów nigdy - mówiła w jednym z wywiadów.

Wielki powrót Agnieszki Radwańskiej? Polka zgłoszona do rozgrywek

Obecnie wszystko wskazuje na to, że Radwańska wróci do profesjonalnej gry w tenisa. Polka została zgłoszona do rozgrywek tenisowej Superligi przez WKT Mera.

"Kochani mamy ogromną przyjemność ogłosić, że nasz klub WKT Mera dostał oficjalne potwierdzenie i weźmie udział w rozgrywkach LOTTO SuperLiga" - poinformował warszawski klub w mediach społecznościowych.

Radwańska jest na pierwszym miejscu wśród zawodników zgłoszonych przez Merę. To oznacza, że tenisistka, która w minioną niedzielę obchodziła 33. urodziny, już za dwa miesiące prawdopodobnie pojawi się na korcie.

W barwach Mery zagrają też Urszula Radwańska, Mariusz Fyrstenberg czy Ukrainiec Sergiej Stachowski, który obecnie jest zaangażowany w obronę swojego kraju przed rosyjskim agresorem.

Superliga to nowy projekt w polskim tenisie

Czym jest Superliga? To nowe przedsięwzięcie w polskim tenisie. W rozgrywkach, które będą trwały od maja do grudnia, wezmą udział polskie kluby oraz gwiazdy światowego tenisa. Celem projektu jest popularyzacja dyscypliny i wspieranie polskich talentów.

Na 10 marca zaplanowano ogłoszenie terminarza spotkań. Runda zasadnicza rozgrywek potrwa od 29 maja do 14 sierpnia. Finały mają się odbyć w dniach 8 - 10 grudnia.