Piękny gest rosyjskich gwiazd to nieprawda. "Zostali zmuszeni wbrew swojej woli"

Wojna w Ukrainie rozpętana przez Władimira Putina sprawiła, że cały świat patrzy na rosyjskich zawodników. Kibice oczekują od niech jednoznacznych deklaracji ws. tego, co dzieje się w kraju nad Dnieprem.

REKLAMA

Zobacz wideo

Daniił Miedwiediew Karen Chaczanow usunęli rosyjską flagę. Dlaczego?

Szerokim echem odbiło się zachowanie Daniiła Miedwiediewa. Tenisista, który zajmuje pierwsze miejsce w rankingu ATP, usunął flagę Rosji ze swojego opisu na Instagramie. Dziennikarze odczytywali takie zachowanie jako wymowny gest ws. wojny w Ukrainie.

Z kolei w Rosji zawrzało. - On od dawna nie jest nasz, nie jest zawodnikiem z Rosji, jest po prostu zawodnikiem urodzonym w Rosji. Mieszka i trenuje na Zachodzie. Jego zwycięstwa nie są już nasze - pisali wściekli kibice.

Brytyjski paraolimpijczyk ujawnia szokujące wiadomości od Rosjan. "Obrzydliwe"

Co więcej - w ślady Miedwiediewa poszedł inny rosyjski tenisista - Karen Chaczanow. On również zdecydował się na to, by usunąć rosyjską flagę z profilu na Instagramie. Również w tym przypadku przyklasnęły temu media.

Rosjanie donoszą: Oni zostali do tego zmuszeni

Gest Rosjan nie jest jednak jednoznaczny. Nowe światło na sprawę rzuciła agencja RIA Novosti. Jak czytamy, zawodnicy zdecydowali się na takie działanie ze względu na naciski ze strony ATP.

- Rosyjscy tenisiści Daniił Miedwiediew i Karen Chaczanow zostali wbrew swojej woli zmuszeni do usunięcia rosyjskiej flagi ze swoich profili na Instagramie pod groźbą wykluczenia z turniejów ATP - czytamy.

Kaliniczenko ma plan, jak zlikwidować Putina. "To jedyny sposób na zakończenie wojny"

Przypomnijmy, że 1 marca organizacje ITF, WTA i ATP podjęły decyzję ws. zawodników z Rosji i Białorusi. Nie wykluczono ich z rywalizacji. Tenisiści z tych państw wciąż mogą uczestniczyć w rozgrywkach pod warunkiem, że nie będą używali symboli narodowych, hymnów i flag.