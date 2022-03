Ukrainka odmówiła gry z Rosjanką. Zmieniła zdanie, wygrała i zrobiła coś jeszcze lepszego

Elina Switolina (WTA 15) jest rozstawiona w turnieju WTA w Monterrey z numerem jeden. Zawodniczka zarzekała się, że w związku z wojną w Ukrainie i rosyjską agresją, nie zagra przeciwko żadnej Rosjance i Białorusince. Tenisistka jednak zmieniła zdanie, a dzięki temu będzie mogła bardziej pomóc swoim rodakom walczącym z najeźdźcą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kliczko walczył przez całe życie. "Teraz chwycił za broń i stanął do obrony Kijowa"

Iga Świątek zarobiła już w tym roku prawdziwą fortunę. A jest dopiero marzec

Tenis. Elina Switolina wygrała z Anastasiją Potapową i awansowała do II rundy turnieju WTA w Monterrey

Ukrainka postawiła warunek związany ze swoim występem przeciwko Anastasiji Potapowej (WTA 81). Switolina powiedziała, że nie zagra z rywalką, jeśli ta będzie eksponowała flagi, barwy i napis "Russia" przy swoim nazwisku. Federacja WTA, która długo pozostawała bierna, ostatecznie usunęła wszystko, wszystkie rosyjskie symbole z otoczenia Potapowej.

Elina Switolina zaczęła to spotkanie od błyskawicznego prowadzenia 4:0 i ani na moment nie spuszczała z tonu. Rywalka próbowała narzucać jej własne tempo gry, ale bezskutecznie. W ferworze frustracji 20-letnia Rosjanka po czterech gemach pierwszy raz rzuciła rakietą. Ostatecznie pierwszą partię wygrała Ukrainka 6:2. Drugi set rozpoczął się od zwycięstwa w gemie Potapowej, co było jej ostatnim sukcesem w tym meczu. Od tej chwili na korcie dominowała już tylko Switolina, która wygrała tę część gry 6:1 i awansowała do II rundy turnieju. Rywalizacja miała bardzo jednostronny przebieg i trwała zaledwie 64 minuty.

Tenis jest w tej chwili jedyną dyscypliną, w której możliwe są mecze z udziałem reprezentantek i reprezentantów Ukrainy z przedstawicielami i przedstawicielkami Rosji czy Białorusi. Ci jednak nie mogą już eksponować swoich symboli narodowych.

Aleksandr Powietkin szokuje świat. Okrył się hańbą. Ostatecznie

Wyjątkowe słowa Switoliny po meczu. Tenisistka zapowiedziała pomoc ukraińskiej armii

Ukraińcy sportowcy nie pozostają obojętni na wojnę w ich kraju. Życie za swoją ojczyznę oddał Jewhen Małyszew, a inni protestują przeciwko rywalizacji z zawodnikami z Rosji i Białorusi i zwracają uwagę świata na tragiczne wydarzenia na Ukrainie.

Po zakończeniu meczu Ukrainka zapowiedziała, jak wesprze żołnierzy walczących o wolność Ukrainy. - To dla mnie bardzo wyjątkowy turniej. Cała nagroda pieniężna za niego zostanie przeznaczona na rzecz ukraińskiej armii. Dziękuję za wasze wsparcie - powiedziała tenisistka, która otrzymała ogromne brawa od publiczności zgromadzonej na trybunach.

W drugiej rundzie rywalką 27-latki będzie reprezentująca Bułgarię Wiktorija Tomowa.

"Iga Świątek trafiła w dobre ręce". Agnieszka Radwańska mówi o dominacji