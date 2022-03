Iga Świątek zarobiła już w tym roku prawdziwą fortunę. A jest dopiero marzec

Iga Świątek rozpoczęła nowy roku w wielkim stylu. Już w pierwszym tegorocznym turnieju WTA Polka doszła do półfinału w Adelajdzie, gdzie została zatrzymana dopiero przez liderkę światowego rankingu Ashleigh Barty 2:6, 4:6. Następnie nasza tenisistka dokonała jeszcze większego wyczynu, zdecydowanie poprawiając swój życiowy wynik w wielkoszlemowym Australian Open. 20-latka znów doszła do półfinału i tym razem została pokonana przez Amerykankę Danielle Collins 4:6, 1:6. Do tej pory jej najlepszym osiągnieMelbourne udało jej się dotrzeć zaledwie do czwartej rundy.

Kolejnym przystankiem dla Igi Świątek był Dubaj i tym razem nie był to zbyt udany występ. Polka bardzo pewnie przeszła pierwszą rundę, ale już w drugiej została powstrzymana przez Jelenę Ostapenko, z którą przegrała 6:4, 1:6, 6:7(4:7). Natomiast nikt już nie powstrzymał naszej tenisistki w Dausze. 20-latka przeszła przez turniej WTA 500 w ekspresowym tempie pokonując po drodze takie wielkie rywalki jak Aryna Sabalenka, Maria Sakkari, czy Anett Kontaveit.

Gigantyczne zarobki Igi Świątek w 2022 roku. Jest szansa na pobicie wyniku z 2021

Dzięki swoim świetnym wynikom w 2022 roku Iga Świątek nie tylko awansowała na czwarte miejsce w rankingu WTA, co jest dla niej najlepszym wynikiem w karierze, ale także sporo zarobiła. Do tej pory Polce udało się zarobić już dokładnie aż 1 101 920 dolarów, czyli ponad 4,6 miliona złotych! Jest to niewiarygodny wynik, szczególnie jak porównamy go z tym, ile 20-latka zarobiła w całym poprzednim roku.

Przez cały 2021 rok nasza tenisistka zgarnęła 1 923 151 dolarów, co oznacza, że jest na dobrej drodze, aby zdecydowanie przebić ten wynik. W końcu do rozegrania jest jeszcze wiele turniejów, w tym trzy Wielkie Szlemy, a wynik z zeszłego roku zawiera także nagrody za grę w deblu, z której Polka ostatnio zrezygnowała.

Najwięcej w tym roku Świątek zarobiła za swój występ w Australian Open - 673 420 dolarów. Bardzo wysoką kwotę Polka zgarnęła także za zwycięstwo w Dausze - 380 000 dolarów. Pozostałe turnieje dały jej zdecydowanie mniej pieniędzy. Udział w rywalizacji w Adelajdzie to "zaledwie" 39 tysięcy dolarów, a w Dubaju 9,5 tysiąca.

Kolejną okazję do zarobienia sporych pieniędzy Iga Świątek będzie miała od 9 marca. Wtedy to rozpocznie się słynny turniej w Indian Wells. Tam zwycięzca zgarnia gigantyczną kwotą zbliżoną do tych, które można otrzymać, za triumf w Wielkim Szlemie. Triumfator tej rywalizacji zgarnie aż 1 231 245 dolarów! Natomiast pula nagród to dokładnie 8 584 055 dolarów.