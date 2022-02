Ukraińska tenisistka żąda "jasnego stanowiska WTA, ATP i ITF" i wycofuje się z turnieju

W poniedziałek MKOl wydał oświadczenie, w którym poinformował o wykluczeniu ze swoich szeregów reprezentantów Rosji i Białorusi. Wszystko oczywiście przez rosyjską agresję na Ukrainę. MKOl polecił też światowym federacjom sportowym, by także wyeliminowały sportowców z tych dwóch krajów, lub co najmniej zabroniły im występowania pod flagą i przy hymnie własnych państw.

Właśnie do tego zalecenia odniosła się Elina Switolina, która jednocześnie poinformowała, że nie zagra w turnieju tenisowym w Monterrey. W 1. rundzie Ukrainka miała zagrać z Rosjanką - Anastasiją Potapową.

"Uważam, że obecna sytuacja wymaga jasnego stanowiska naszych organizacji: WTA, ATP i ITF. My ukraińscy zawodnicy wystąpiliśmy do nich, aby kierowały się one wytycznymi MKOl, dopuszczając rosyjskich i białoruskich graczy jako neutralnych sportowców, bez pokazywania symboli narodowych, barw, flag i hymnów" - napisała Switolina w oświadczeniu.

I dodała: "Pragnę ogłosić, że nie zagram we wtorek w Monterrey ani w żadnym innym turnieju przeciwko rosyjskim czy białoruskim tenisistkom, dopóki powyższe organizacje nie podejmą tej potrzebnej decyzji".

"Nie obwiniam żadnego z rosyjskich sportowców. Oni nie są winni inwazji na moją ojczyznę. Co więcej, pragnę podziękować wszystkim tenisistom, szczególnie rosyjskim i białoruskim, którzy odważnie deklarowali swoje poglądy przeciwko wojnie. Ich wsparcie jest kluczowe".

Switolina mocno angażuje się w to, co dzieje się w jej ojczyźnie. W poniedziałek zawodniczka poinformowała, że pieniądze, jakie zarobi na korcie, przeznaczy dla osób poszkodowanych w trakcie wojny na Ukrainie. Tenisistka aktywnie udziela się też w zagranicznych mediach, opowiadając o tragedii, jaka spotkała jej ojczyznę.

Switolina to obecnie 15. zawodniczka rankingu WTA. Najwyżej w karierze zajmowała w nim 3. pozycję. Ukrainka jest brązową medalistką igrzysk olimpijskich w Tokio. Dwukrotnie grała w półfinałach turniejów wielkoszlemowych. W 2019 roku dokonała tego na kortach Wimbledonu oraz w US Open.