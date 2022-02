Setki komentarzy z podziękowaniami dla Huberta Hurkacza. "Sercem jestem z Ukrainą"

Hubert Hurkacz przegrał w półfinale turnieju ATP w Dubaju z Andriejem Rublowem. 3:6, 7:5, 7:6 (7:5). To był szalony mecz, który trwał ponad dwie godziny. Polak momentami grał, jak natchniony, ale Rosjanin również miał przebłyski geniuszu i ostatecznie to on był górą.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Chcę być bardziej agresywna na korcie

Haniebne słowa WTA o turnieju w Moskwie. "Będziemy monitorować burzliwą sytuację"

Niezwykle ważny gest wykonał on po meczu. To już niemal tradycja, że tenisiści podchodzą do kamer i zostawiają na nich wiadomość. Ta ma szczególny wydźwięk: "Żadnej wojny, proszę" - to mogli przeczytać kibice oglądający półfinał z Hurkaczem. "Ukraina i Rosja są ze sobą ściśle powiązane, jesteśmy braterskimi narodami" - czytamy pod jego postem. - W takich momentach zdajesz sobie sprawę, że twój mecz nie jest ważny. To, co się dzieje, jest znacznie straszniejsze - mówił Rublow w rozmowie z dziennikarzami w Dubaju.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Hubert Hurkacz ze słowami wsparcia dla Ukraińców

Również Hubert Hurkacz wyraził solidarność z Ukraińcami. Na swoim koncie na Instagramie napisał: "Dziękuję Dubaj. To był dobry turniej, ale nie to jest dzisiaj najważniejsze. Jestem sercem z Ukrainą", po czym dołączył to opisu ukraińską flagę. Zamieścił też dwa zdjęcia. Na jednym z nich widać siedzących obok siebie kibiców trzymających polską i ukraińską flagę. W komentarzach pojawiło się mnóstwo słów wsparcia dla Ukrainy i podziękowań od Ukraińców. Komentarz zamieścił również tamtejszy tenisista Serhij Stachowski.

Legia Warszawa publikuje komunikat ws. Legia Tenis. "Wola dalszej bliskiej współpracy"

Rosja napadła na Ukrainę

W poniedziałkowy wieczór Władimir Putin oficjalnie uznał niepodległość separatystycznych republik - Donieckiej i Ługańskiej. W czwartek rano rozpoczęła się natomiast rosyjska inwazja na Ukrainę. Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej" i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni. Ostrzelane zostały punkty militarne na terenie całego kraju. Aktualnie toczą się ciężkie walki o Kijów, stolicę Ukrainy.

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę >>