Zaskakujący finał turnieju w Meksyku. Nadal rozprawił się z nowym liderem światowego rankingu

Rafael Nadal zmierzył się z Daniiłem Miedwiediewem (ATP 2.) niedawno, bo pod koniec stycznia. Miało to miejsce w finale Australian Open. Mecz był niezwykle dramatyczny – Rosjanin prowadził już dwoma setami, ale roztrwonił całą przewagę i ostatecznie to Hiszpan sięgnął po swój 21. wielkoszlemowy tytuł.

Nie było rewanżu za Australian Open. Nadal znowu ograł Miedwiediewa

Okazja do małego rewanżu nadarzyła się dość szybko. Obaj tenisiści spotkali się w półfinale turnieju ATP 500 w Meksyku. W pierwszym secie przełamanie jako pierwszy uzyskał Nadal. Wyszedł dzięki temu na prowadzenie 4:1. To wystarczyło i po 48 minutach zamknął pierwszą partię. Druga rozpoczęła się dla Miedwiediewa bardzo źle. Już w pierwszym gemie Nadal go wypunktował i uzyskał przełamanie. Tym razem Hiszpan miał większe problemy z utrzymaniem swojego podania, bo Rosjanin miał w drugim secie mnóstwo piłek na przełamanie. Łącznie aż jedenaście, z czego aż siedem w szóstym gemie. Miedwiediew żadnej nie wykorzystał. Mało tego – w dziewiątym gemie przegrał znowu swoje podanie, a co za tym idzie cały mecz 3:6, 3:6. To była jego piąta porażka z Nadalem (wygrał tylko raz). Pojedynek trwał 121 minut.

Mimo porażki Miedwiediew obejmie w poniedziałek prowadzenie w rankingu ATP. Wyprzedzi Serba Novaka Djokovicia, który niespodziewanie odpadł w ćwierćfinale turnieju w Dubaju.

Niespodzianka w drugim półfinale. Norrie przed życiową szansą

W drugim półfinale doszło do niespodzianki. Cameron Norrie (ATP 12.) pokonał Stefanosa Tsitsipasa (ATP 4.) w godzinę i niespełna 20 minut. W pierwszym secie obaj zawodnicy byli bezbłędni przy swoich serwisach. W końcu pomylił się Tsitsipas, który w dziewiątym gemie został przełamany. To był jedyny break point w tym secie. Grek przegrał pierwszego seta 4:6. Druga odsłona miała bardzo podobny przebieg. Znowu obaj tenisiści nie mylili się przy swoim serwisie i znowu w dziewiątym gemie podanie przegrał Tsitsipas. Norrie ponownie to wykorzystał i wygrał drugiego gema 6:4. Tym samym Brytyjczyk zrewanżował się za ubiegłoroczny finał zawodów ATP 250 na kortach ziemnych w Lyonie.

Rafael Nadal i Cameron Norrie zmierzą się ze sobą w meczu finałowym w sobotę. Dla Nadala to szansa na trzeci tytuł w tym sezonie. Natomiast Norrie może wygrać drugi turniej z rzędu, bo w poprzednim tygodniu zwyciężył w Delray Beach Open na Florydzie. Jeżeli wygra z Nadalem, to znajdzie się w czołowej dziesiątce rankingu. W 2021 roku obaj tenisiści zagrali ze sobą trzy razy i wszystkie mecze wygrał Nadal.