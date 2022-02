Awans Igi Świątek w rankingu WTA już jest pewny

Iga Świątek prezentuje świetną formę w Dausze. Na swojej drodze do finału Polka pokonała Viktoriję Golubić 6:2, 3:6, 6:2, Darię Kasatkinę 6:3, 6:0 i Arynę Sabalenkę, a więc liderkę światowego rankingu WTA. Podkreślmy, że 20-letnia tenisistka pokonała Sabalenkę dając jej wygrać tylko pięć gemów. Mecz zakończył się wynikiem 6:2, 6:3.

Iga Świątek może wrócić na dawne miejsce w rankingu! Finał w Katarze szansą dla Polki

Kolejną rywalką Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Dausze była Maria Sakkari (4. WTA). To nie było łatwe spotkanie, ale po 50 minutach w pierwszym secie udało się pokonać Greczynkę 6:4. Druga część była już łatwiejsza. Polka wygrała 6:3.

W finale turnieju WTA w Dausze przeciwniczką Igi Świątek będzie Anett Kontaveit (7. WTA). Będzie to piąte spotkanie obu zawodniczek w karierze. W ostatnich dwóch zwyciężała 20-latka z Warszawy. Pierwsze dwa rozegrane w 2019 i 2020 roku padły łupem Estonki. Obie wystąpiły w zeszłorocznym turnieju WTA Finals.

Ależ zagranie Igi Świątek. Tak skończyła seta [WIDEO]

Spotkanie zapowiada się więc interesująco, a stawka też jest wysoka. W poniedziałek będzie miała miejsce aktualizacja rankingu WTA. Co to oznacza dla Igi Świątek? Jeżeli Polka pokona w sobotę Kontaveit, wróci na najwyższe dotychczas 4. miejsce. Będzie również tracić zaledwie 77 punktów do 3. Aryny Sabalenki.

Świątek awans i tak ma pewny. Nawet jeżeli nie uda jej się pokonać Estonki. Wtedy nie będzie jednak 4., a 6. w rankingu WTA. Awansuje więc o dwie pozycje.