Ależ zagranie Igi Świątek. Tak skończyła seta [WIDEO]

Idze Świątek wreszcie się udało pokonać Marię Sakkari. Wreszcie, bo przegrała trzy poprzednie pojedynki. W piątek - na turnieju w Dausze - Świątek wygrała 6:4, 6:3. Furorę w internecie robią filmiki, na których widać akcje kończące pierwszego i drugiego seta.

Iga Świątek w finale w Dausze! Wreszcie lepsza od Sakkari

Kapitalne zagrania Świątek

Pierwszy set, trwający 50 minut, był zacięty. Lepiej zaczęła go rozstawiona z numerem 6. Greczynka, która prowadziła 3:1, ale później zaczęła popełniać proste błędy, które skutecznie wykorzystała Polka. Świątek wygrała 6:4. Polka miała znakomitą końcówkę - od stanu 2:3 wygrała cztery gemy z rzędu. Ale największe wrażenie zrobiło jej zagranie forhendem, którym skończyła seta.

Znamy rywalkę Igi Świątek w finale turnieju. Polka pokonała ją w US Open

W drugim secie 20-latce poszło sprawniej, choć znowu źle go zaczęła. Sakkari prowadziła 2:0, ale Świątek doprowadziła do stanu 3:3, by następnie wygrać trzy kolejne gemy. W ostatniej akcji Greczynka nie wytrzymała presji i trafiła w siatkę.

W sobotnim finale (godz. 16) Iga Świątek zagra z 27-letnią Estonką Anett Kontaveit, która w półfinale dość gładko pokonała Jelenę Ostapenko 6:1, 6:4. Warto dodać, że Świątek zwyciężyła w dwóch ostatnich starciach z Estonką. W rankingu WTA Kontaveit zajmuje siódme miejsce, Iga jest ósma.

Z kim wcześniej radziła sobie Świątek?

Iga Świątek rozpędzała się z każdym kolejnym spotkaniem turnieju w Dosze. Po wygranych nad Viktoriją Golubić 6:2, 3:6, 6:2 i nad Darią Kasatkiną 6:3, 6:0 pozwoliła ugrać tylko pięć gemów rozstawionej w Katarze z numerem 1 Arynie Sabalence. W piątek nie dała szans Sakarri.