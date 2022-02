Szalony mecz Huberta Hurkacza. "Tutaj nie ma przegranego"

Co to był za mecz! Po dwu i półgodzinnym thrillerze Andriej Rublow pokonał Huberta Hurkacza 3:6, 7:5, 7:6 (7:5) i to on zagra w sobotnim finale turnieju w Dubaju.

3 Fot. Kamran Jebreili / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl