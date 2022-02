Najwyższa możliwa kara dla Zvereva za skandaliczne zachowanie. A to nie koniec

Alexander Zverev (ATP 3.) w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo przegrał 6:2, 4:6, 6:10 w pierwszej rundzie deblowego turnieju w Acapulco z brytyjsko-fińską parą Lloyd Glasspool - Harri Heliovaara.

Niemiec po zakończeniu spotkania zaatakował sędziego i zaczął uderzać rakietą w stołek sędziowski, gdy arbiter chciał podziękować tenisiście za spotkanie. ATP nie mogło podjąć innej decyzji i wyrzuciło Zvereva z turnieju singla, przyznając Peterowi Gojowczykowi (ATP 95.) walkowera w drugiej rundzie.

Dotkliwe kary dla Zvereva. Najwyższa możliwa grzywna

Po tamtym zdarzeniu Zverev przeprosił kibiców za swoje zachowanie. - Ciężko jest mi ubrać w słowa to, jak bardzo żałuję swojego zachowania podczas wczorajszego meczu deblowego. Przeprosiłem już sędziego prywatnie, bo ten mój atak na niego był nie do przyjęcia. Jestem sobą zawiedziony, to nie powinno było się nigdy wydarzyć. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia - powiedział Niemiec.

Wykluczenie i walkower to jednak niejedyne kary, jakie zostały nałożone na niemieckiego tenisistę. Zverev został ukarany przez ATP najwyższą możliwą grzywną w wysokości 20 tysięcy dolarów oraz został pozbawiony 30 tysięcy dolarów nagrody pieniężnej, która mu przysługiwała za udział w turnieju. Oprócz tego Niemiec został pozbawiony wszystkich punktów rankingowych, które zdobył w Acapulco.

To jednak nadal nie koniec. ATP w dalszym ciągu prowadzi swoje śledztwo i rozważa zawieszenie jego występów w turniejach. Ta kwestia powinna się wyjaśnić w najbliższych dniach, ale wszystko wskazuje na to, że Zverev zostanie objęty zakazem. Pytanie brzmi tylko na jak długo.