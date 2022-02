Hurkacz - Rublow o finał turnieju w Dubaju. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA]

Hubert Hurkacz jak dotąd nie stracił żadnego seta podczas turnieju ATP 500 w Dubaju. Polak bez większych problemów pokonał Alexandra Bublika, Alexa Molcana oraz Jannika Sinnera. - Szczerze mówiąc, myślałem, że z Sinnerem będzie ciężko, ale Hubert dobrze serwował, od razu przejął inicjatywę, wszystko zrobił świetnie. Teraz jest luźny i gra świetnie, a w tych największych turniejach bardzo się spina, bo na pewno bardzo chce się pokazać - mówił Dawid Olejniczak w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem na Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Chcę być bardziej agresywna na korcie

ATP Dubaj. Hurkacz jak dotąd nie przegrał z Rublowem

Hubert Hurkacz zagra o finał turnieju ATP 500 w Dubaju z Rosjaninem Andriejem Rublowem. Jak dotąd tenisiści mierzyli się ze sobą dwukrotnie i w obu przypadkach lepszy okazał się Hurkacz. Polak wygrał z Rublowem 7:6, 3:6, 6:2 w drugiej rundzie turnieju w Rzymie w 2020 roku, a rok później pokonał Rosjanina w półfinale turnieju w Miami (6:3, 6:4). - Z Rublowem pewnie będzie ciężki mecz, ale na pewno Hubert jest w stanie wygrać. Półfinał w Dubaju Hubert musi ponownie zagrać na swoich warunkach. Musi znów trzymać serwis i grać odważnie. Spodziewam się, że tak zrobi - dodał Olejniczak.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Andriej Rublow w mediach społecznościowych sprzeciwił się rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tenisista umieścił grafikę dwóch postaci w barwach obu państw. Grafikę, na której te postaci się przytulają. "Ukraina i Rosja są ze sobą ściśle powiązane, jesteśmy braterskimi narodami" - czytamy pod tym, co wrzucił do sieci Rublow. - W takich momentach zdajesz sobie sprawę, że twój mecz nie jest ważny. To, co się dzieje, jest znacznie straszniejsze - mówił Rublow w rozmowie z dziennikarzami w Dubaju.

ATP Dubaj. Gdzie i kiedy oglądać mecz Huberta Hurkacza?

Hubert Hurkacz zagra z Andriejem Rublowem o finał turnieju w Dubaju w piątek 25 lutego o godzinie 14:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport, na stronie internetowej polsatboxgo.pl oraz w aplikacji mobilnej Polsat Box Go.