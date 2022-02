Rywal Hurkacza wstawił post i dostaje groźby od Rosjan. "Znacznie straszniejsze"

W piątek o 14:00 Hubert Hurkacz zagra z Andriejem Rublowem w półfinale tenisowego turnieju ATP 500 w Dubaju. Rywal Polaka myślami nie jest jednak przy meczu, a przy tym, co przez rosyjską agresję dzieje się na Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Chcę być bardziej agresywna na korcie

Po ataku Rosji na Ukrainę w czwartkowy poranek Rublow zamieścił w mediach społecznościowych grafikę dwóch postaci w barwach obu państw. Grafikę, na której te postaci się przytulają. "Ukraina i Rosja są ze sobą ściśle powiązane, jesteśmy braterskimi narodami" - czytamy pod tym, co wrzucił do sieci Rublow.

Rublow atakowany w sieci

W rozmowie z dziennikarzami w Dubaju Rosjanin opowiedział, w jak trudnej sytuacji się znalazł. - W takich momentach zdajesz sobie sprawę, że twój mecz nie jest ważny. To, co się dzieje, jest znacznie straszniejsze. Zdajesz sobie sprawę, jak ważny jest pokój na świecie i wzajemny szacunek bez względu na wszystko. Chodzi o to, abyśmy dbali o naszą ziemię i o siebie nawzajem. To jest najważniejsze - powiedział Rublow, cytowany przez portal france24.com.

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Rosjanin dodał, że w związku ze swoją aktywnością w temacie otrzymał obraźliwe wiadomości od rodaków. - Oczywiście dostaję agresywne komentarze w internecie, ponieważ jestem Rosjaninem. Nawet jeśli rzucają we mnie kamieniami, muszę pokazać, że jestem za pokojem, nie jestem tu po to, by być agresywnym, nawet jeśli nie jestem za coś odpowiedzialny - stwierdził Rublow.

VAR uratował UEFA w ostatniej minucie. "Nie muszą decydować"

Rosjanin to obecnie 7. tenisista rankingu ATP. Rublow jest mistrzem olimpijskim z Tokio w grze mieszanej. Tenisista wygrał turniej w parze z rodaczką - Anastasiją Pawluczenkową.