"Kilka dni temu Igę Świątek zalewało morze krytyki". Legenda punktuje absurdy

Iga Świątek rozpędza się z każdym meczem turnieju w Dosze. Po wygranych nad Viktoriją Golubić 6:2, 3:6, 6:2 i nad Darią Kasatkiną 6:3, 6:0 teraz pozwoliła ugrać tylko pięć gemów rozstawionej w Katarze z numerem 1 Arynie Sabalence.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Chcę być bardziej agresywna na korcie

Świątek w półfinale, Hurkacz w półfinale. "Jestem z nich dumny"

Dzięki zwycięstwu 6:2, 6:3 Świątek jest już w półfinale jednego z największych turniejów w sezonie. Z Sabalenką 20-letnia Polka wyrównała rachunki z Guadalajary. W listopadzie, w turnieju WTA Finals (dla ośmiu najlepszych tenisistek roku), Iga wygrała z Białorusinką pierwszego seta, ale dwa następne przegrała i straciła szanse na awans do półfinału.

Wielki mecz Igi Świątek z drugą rakietą świata! Sześć wygranych gemów z rzędu

Teraz w półfinale zmierzy się z Marią Sakkari. Z Greczynką Iga ma wyjątkowo niekorzystny bilans - przegrała z nią wszystkie trzy mecze.

- Przede wszystkim doceńmy to, co Iga już zrobiła. I to, co zrobił Hubert Hurkacz. Ona jest w półfinale w Dosze, a on w Dubaju [w czwartek 11. w rankingu ATP Hurkacz pewnie pokonał 10. w zestawieniu Jannika Sinnera 6:3, 6:3]. Oboje osiągnęli półfinały wielkich turniejów. To już jest coś, a grają dalej i nie mają nic do stracenia - podkreśla Wojciech Fibak.

Wielka metamorfoza Hurkacza. "Jest wyluzowany". Inna twarz Polaka

- W tenisie często się przegrywa, bo taki to jest sport i nikt nie powie, że Iga albo Hubert wygrają te turnieje, w których właśnie tak świetnie się prezentują. Ale na pewno możemy się nimi zachwycać. Ja jestem z nich dumny - dodaje nasz były mistrz.

"Króciutko napisałem". Fibak dał wsparcie Idze Świątek

Fibak jest przekonany, że mimo bardzo niekorzystnego bilansu bezpośrednich spotkań Świątek może pokonać Sakkari. - Iga może wygrać z każdą tenisistką na świecie. Ale też niestety jest kilkanaście tenisistek mogących pokonać Igę. Sakkari na pewno jest jedną z najlepszych i jej styl może Idze nie pasować. Ale w Dosze jest okazja, żeby z nią wygrać. Iga gra bardzo dobrze - mówi ekspert.

Sensacyjna porażka Novaka Djokovicia. Jest nowy lider rankingu ATP

Przy bardzo dobrej grze Świątek Fibak zatrzymuje się jeszcze na chwilę. W bieżącym roku Iga dotarła do półfinałów w Adelajdzie, Melbourne (Australian Open) i teraz w Dosze. Szybciej odpadła jedynie w ubiegłym tygodniu w Dubaju. Tam po pokonaniu Kasatkiny przegrała zacięty, trzysetowy mecz z Jeleną Ostapenko, późniejszą zwyciężczynią całego turnieju.

- Ja bardzo rzadko tweetuję. Ale po ostatnim przegranym meczu Igi zatweetowałem. Po meczu z Ostapenko króciutko napisałem, że uwielbiam Igi bekhend, forhend, poruszanie się po korcie, ambicję, waleczność. Zareagowałem, bo Igę zalewało morze krytyki. I to jakiej! Że jak gra forhend, to nawet źle trzyma rakietę, że zupełnie nie ma serwisu - mówi Fibak.