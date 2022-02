Emma Raducanu może odetchnąć. Jej prześladowca został skazany

35-letni Amrita Magar był jedną z osób, która oszalała na punkcie Emmy Raducanu po wygranej w US Open - tyle że w tym wypadku w negatywnym sensie. Były kierowca jednej z firm spedycyjnych przesłał tenisistce bukiet kwiatów w listopadzie zeszłego roku, a w grudniu wysłał jej mapę, gdzie zaznaczył trasę, jaką musiał pokonać, by dostać się pod jej dom. Aż nagle... pojawił się w jej ogródku, by ozdobić jedną z choinek i ukraść buta, który znajdował się przy drzwiach.

Brytyjski sąd skazał stalkera Emmy Raducanu. Teraz tenisistka może czuć się bezpieczna

Brytyjski sąd skazał 35-letniego Amrita Magarę za nękanie Emmy Raducanu. Mężczyzna otrzymał pięcioletni zakaz zbliżania się do Brytyjki, a dodatkowo musi odpracować 200 godzin prac społecznych. Poza tym elektroniczna opaska będzie weryfikować przez najbliższe osiem tygodni, co mężczyzna robi w trakcie późnych godzin nocnych. Tym samym Raducanu w końcu może być spokojna - Magar w okresie 1 listopada - 4 grudnia 2021 roku wielokrotnie nękał utalentowaną tenisistkę, co udowodnili prawnicy zawodniczki.

- Czuję, jakby odebrano mi wolność. Miałam tego wszystkiego dość, bo ciągle czułam na sobie spojrzenie. Cały czas oglądałam się za siebie - mówiła Raducanu w rozmowie z serwisem blick.ch. Raducanu musiała wyprowadzić się z domu rodziców i przeniosła się do willi wartej 18 milionów franków szwajcarskich, znajdującej się w "wiejskiej okolicy". Z kolei "The Sun" informuje, że tenisistka była niedawno widziana w Londynie w towarzystwie ochroniarza.

Teraz Emma Raducanu może w pełni skupić się na korcie. 19-latka skreczowała w trzecim secie w meczu pierwszej rundy turnieju WTA 250 w Guadalajarze, gdzie jej rywalką była Australijka Daria Saville. Wcześniej Raducanu odpadła już w drugiej rundzie Australian Open z Danką Kovinić, gdzie dodatkowo musiała zmagać się z pęcherzem na prawej dłoni.