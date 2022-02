Hubert Hurkacz już w ćwierćfinale. Pokaz siły. Molcan rozbity

Hubert Hurkacz nie musiał się szczególnie napocić, by awansować do ćwierćfinału turnieju w Dubaju. Rywal Polaka - Alex Molcan - czyli 69. zawodnik rankingu ATP starał się zagrażać naszemu tenisiście, ale w najważniejszych momentach popełniał proste błędy, przez co trudno było oprzeć się wrażeniu, że Hurkacz gra na pół gwizdka.

Polak przyspieszał tylko wtedy, gdy musiał, tzn. kiedy bronił break pointów. A tych w tym meczu nie brakowało. Hurkacz zaliczył trzy-cztery gemy, w których miał słabszy początek i przegrywał albo 0:30, albo 0:40, a później podkręcał tempo, odrabiał straty, przez co w konsekwencji nie przegrał w meczu żadnego gema przy własnym serwisie.

Pewny awans Hurkacza

Nasz tenisista sam przełamał przeciwnika czterokrotnie, po dwa razy w każdym secie. Po raz pierwszy zrobił to w trzecim gemie pierwszego seta, gdy objął prowadzenie 2:1. Mimo że w kolejnym gemie Polak musiał bronić trzech break pointów, to ostatecznie utrzymał podanie do samego końca, a w dziewiątym gemie znów przełamał Słowaka, wygrywając partię 6:3.

Początek drugiego seta był bardziej wyrównany, bo obaj zawodnicy popisywali się dobrym serwisem i obaj mieli na koncie wygrane gemy serwisowe bez straty punktu. W piątym gemie Hurkacz przegrywał 0:30 przy własnym podaniu, jednak obronił serwis, a chwilę później przełamał rywala, obejmując prowadzenie 4:2. Ta sytuacja załamała Molcana, który nie był w stanie już przeciwstawić się Polakowi.

Ten wygrał kolejne dwa gemy i cały mecz 6:3, 6:2. Spotkanie trwało raptem godzinę i 12 minut. Rywalem Hurkacza w ćwierćfinale będzie zwycięzca pary Andry Murray - Jannik Sinner.