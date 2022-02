Wściekły Zverev ruszył w kierunku sędziego, a to nie koniec. Skandal [WIDEO]

Sytuacja miała miejsce tuż po przegranym meczu pierwszej rundy turnieju deblowego ATP w Acapulco w Meksyku. Zverev grał w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo przeciwko parze Brytyjczyka Lloyda Glasspoola i Fina Harriego Heliovaary. Wraz z Melo przegrali mecz 2:6, 6:4, 10:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Chcę być bardziej agresywna na korcie

Skandal na turnieju w Acapulco! Zverev bliski uderzenia sędziego rakietą

Zverev wściekł się w trakcie super tie-breaka, przy stanie 8:6 dla rywali. Twierdził, że zagrana przez rywali piłka powinna zostać wywołana jako aut, ale sędzia miał inne zdanie i pozwolił zawodnikom kontynuować grę. Zverev już wtedy zaczął obrażać sędziego, ale mecz toczył się dalej, a Niemiec wraz z Marcelo Melo przegrali spotkanie po zakończeniu super tie-breaka 6:10. I wtedy trzeci zawodnik światowego rankingu singlistów nie wytrzymał.

Podczas pomeczowych podziękowań za grę Zverev podszedł do sędziego, znów zaczął go wyzywać i zrobił coś skandalicznego. Uderzał rakietą w krzesło arbitra, gdy ten na nim siedział. Niemiec był blisko trafienia rakietą w jego nogi. Został od razu wygwizdany przez publiczność w Acapulco i wrócił do swojej ławki ze sprzętem, ale po wszystkim jeszcze raz podszedł do stanowiska sędziego i mocno uderzył w nie rakietą, tym razem z boku.

Iga Świątek z awansem, ale co tam się działo? "Zobaczcie, jest wściekła"

Zverev wyrzucony z turnieju! "Rażący akt zastraszania"

Środowisko tenisowe potępiło zachowanie zawodnika. "To zupełnie nie do zaakceptowania. Ktoś powinien coś zrobić" - napisał dziennikarz portugalskiej telewizji SportTV Jose Morgado. "To wyglądało na rażący akt zastraszania i powinno mieć poważne konsekwencje" - napisał za to dziennikarz "The Guardian", Tumaini Carayol.

Wielu ekspertów od razu sugerowało wyrzucenie Niemca z turnieju singla w Meksyku. Przed 9 rano czasu polskiego w środę ATP poinformowało, że decyzją federacji Zverev nie weźmie już udziału w rywalizacji. "Ze względu na niesportowe zachowanie po zakończeniu meczu deblowego Zverev został wycofany z turnieju" - poinformowano we wpisie na Twitterze. To oznacza, że bez gry w ćwierćfinale turnieju znalazł się jego niedoszły rywal i rodak, Peter Gojowczyk.

Hurkacz błyskawicznie wygrał w II rundzie. Już zna kolejnego rywala

Zverev w turnieju singla był już w drugiej rundzie. Pokonał Amerykanina Jensona Brooksby'ego 3:6, 7:6 (12:10), 6:2 w meczu, który został obwołany najpóźniej zakończonym meczem tenisowym w historii. Oba spotkania poprzedzające mecz Zvereva z Brooksby'm przeciągnęły się na ponad trzy godziny. Ich rywalizacja, która sama trwała aż trzy i pół godziny, rozpoczęła się o 1:35 lokalnego czasu i skończyła o 4:54. Do tej pory najpóźniej zakończonym meczem było to Australijczyka Lleytona Hewitta z Cypryjczykiem Marcosem Baghdatisem podczas Australian Open w 2008 roku. Wtedy ostatni punkt Hewitt zdobył o 4:34.

Świątek gra z Kasatkiną. Gdzie i o której obejrzeć mecz o ćwierćfinał? [TRANSMISJA]

Zverev to trzecia rakieta świata w rankingu singla ATP. W lipcu zeszłego roku został mistrzem olimpijskim w turnieju singla mężczyzn podczas igrzysk w Tokio. W listopadzie wygrał za to turniej ATP Finals. W 2020 roku dotarł do finału US Open i półfinału Australian Open, a rok później został półfinalistą French Open i US Open. W tym roku Niemiec na czwartej rundzie zakończył rywalizację w Australian Open.