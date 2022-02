Świątek gra z Kasatkiną. Gdzie i o której obejrzeć mecz o ćwierćfinał? [TRANSMISJA]

Iga Świątek od początku turnieju WTA 1000 w Dosze nie ma łatwo. Szwajcarka Viktorija Golubic to w końcu deblowa finalistka igrzysk olimpijskich w Tokio. Rywalka już w pierwszym gemie zmusiła Polkę do obrony aż trzech break-pointów, a w następnym do dwóch kolejnych. Świątek na szczęście za każdym razem wychodziła zwycięską ręką i rozkręcała się z każdą rozegraną minutą.

W kolejnych setach było jeszcze kilka potknięć, ale finalnie to Świątek podniosła pięść w geście zwycięstwa i awansowała do 1/8 finału turnieju w Dosze. Znamy już rywalkę Polki, a będzie nią Rosjanka Daria Kasatkina.

Daria Kasatkina kolejną rywalką Igi Świątek. Czy Polka wygra z Rosjanką po raz trzeci z rzędu?

Iga Świątek bardzo dobrze zna się z Darią Kasatkiną. Obie zawodniczki miały już okazję dwukrotnie rywalizować w tym roku. Po raz pierwszy miało to miejsce w 1/16 finału Australian Open. Polka pokonała wtedy rywalkę 2:0 (6:2, 6:3). Wynik nie odzwierciedla jednak przebiegu spotkania. Rosjanka wysoko stawiała poprzeczkę, a sama Świątek przyznała później, co ją motywowało do wygranej. - Bez tej energii z trybun byłoby trudno biegać do każdej piłki w tym meczu - mówiła na antenie Eurosportu.

Następne spotkanie miało miejsce nie tak dawno temu, bo 14 lutego w Dubaju. W nim Świątek nie pozostawiła już Rosjance żadnych złudzeń i pewnie wygrała 6:1, 6:2. W sumie w całym pojedynku Świątek wygrała aż 80 proc. punktów po pierwszym podaniu (rywalka tylko 48 proc.). Wcześniej w karierze obie zawodniczki mierzyły się tylko raz: w czerwcu 2021 roku w Eastbourne. Wtedy Daria Kasatkina pokonała Polkę 4:6, 6:0, 6:1. Mecz odbył się na trawie.

WTA 1000 w Dosze. Kiedy obejrzeć mecz Iga Świątek - Daria Kasatkina? Transmisja TV, stream online

Walka o ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Dosze odbędzie się w najbliższą środę, 23 lutego. Iga Świątek zmierzy się z Darią Kasatkiną o godz. 16:30 czasu polskiego. Transmisję tego wydarzenia będzie można obejrzeć na Canal+Sport i w serwisie canalplus.com. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl oraz aplikacji Sport.pl LIVE.