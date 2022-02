Co za powrót. Linette odwróciła losy meczu i awansowała w prestiżowym turnieju

Magda Linette (67. WTA) była już w tym meczu w bardzo trudnej sytuacji. Po gładko przegranym pierwszym secie 2:6, przegrywała w drugiej partii 3:5. W dziesiątym gemie przy stanie 30:30, Alison Riske (52. WTA) była dwie piłki od wygrania spotkania. Linette wtedy jednak wygrała dwie długie wymiany, obie po jej kończących winnerach i doprowadziła do remisu 5:5.

Linette wyszła z opresji

W jedenastym gemie Polka przy swoim serwisie i prowadzeniu 30:15 zdenerwowała się, bo sędzia liniowy wywołał autowe zagranie, ale sędzina główna zmieniła jego decyzję i nakazała powtórzenie punktu. Linette podeszła nawet do sędziny i przez chwilę z nią rozmawiała. To zdekoncentrowało Polkę, bo popełniła dwa niewymuszone błędy i musiała bronić break-pointa. Chwilę później dobrze zaserwowała i wygrała dwie długie wymiany i po raz pierwszy w meczu wyszła na prowadzenie (6:5). Amerykanka dzięki dobrym serwisom doprowadziła do tie-breaka. W nim na początku dominowała jednak nasza zawodniczka, która objęła prowadzenie 4:1. Riske potrafiła jednak odrobić straty i po jednej z najdłuższych wymian w meczu doprowadziła do remisu 5:5. Za chwilę jednak popełniła błąd z bekhendu i Linette miała piłkę setową. Polka skończyła ją wygrywającym serwisem.

W trzecim secie rozpędzona Linette nie dała już szans Amerykance, przegrywając zaledwie jednego gema. Polka bardzo dobrze w nim serwowała, z 81. proc. skutecznością.

Wreszcie przełamanie z Riske

31-letnia Amerykanka Alison Riske, mimo że nie jest utytułowaną zawodniczką (trzy tytuły turniejowe rangi WTA) to na pewno nie jest ulubioną rywalką Magdy Linette (67. WTA). Do dzisiejszego meczu zawodniczki zmierzyły się ze sobą pięć razy. Wszystkie mecze były rozegrane na kortach twardych. Trzy Amerykanka wygrała 2:0, a dwa 2:1 w setach. Ostatni raz obie te zawodniczki zmierzyły się ze sobą ponad miesiąc temu w Adelajdzie i Riske wygrała 6:4, 6:4.

Długo w poniedziałkowe popołudnie wydawało się, że Magda Linette nie była w stanie się przełamać. Od początku mecz rozgrywany przy silnym wietrze, nie układał się po jej myśli. Dwa razy została przełamana i przegrywała 0:3. Chwilę później odebrała serwis rywalce, wygrała swój serwis i zmniejszyła straty do 2:3. Odpowiedź rywalki była jednak natychmiastowa - zdobyła aż sześć gemów z rzędu! Polka w tym okresie popełniała sporo błędów i przegrywała długie wymiany. Rywalka była za to regularna. Co stało się później, doskonale wiemy.

Magda Linette w kolejnej rundzie zmierzy się z Czeszką Barbarę Krejcikovą (2. WTA). Od 1/16 finału udział w turnieju rozpocznie Iga Świątek. Zagra z lepszą z meczu Viktorija Golubić (Szwajcaria, 36. WTA) - Andrea Petković (Niemcy, 59. WTA).