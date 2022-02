Iga Świątek poznała drabinkę w prestiżowym turnieju. Wielkie pojedynki

Co roku dochodzi do zmiany rangi turniejów w Dubaju i Dosze. W tym roku turniej WTA 500 odbywa się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast WTA 1000 w Katarze. Dla Igi Świątek będzie to drugi w karierze udział w Qatar Total Open. Przed dwoma laty pożegnała się z dalszymi zmaganiami już w drugiej rundzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Chcę być bardziej agresywna na korcie

Pogrom faworytek w Dubaju. W finale singla zagrają finalistki debla

Iga Świątek poznała potencjalne rywalki

W tegorocznej edycji turnieju rozstawiona z "siódemką" najlepsza polska tenisistka otrzymała na początek wolny los. W drugiej rundzie będzie na nią czekać Viktorija Golubić ze Szwajcarii lub zawodniczka z eliminacji. W kolejnych rundach Świątek może zagrać z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu, Marketą Vondrousovą z Czech, Darią Kasatkiną z Rosji lub Alją Tomljanović z Australii.

Iga Świątek została rozlosowana w pierwszej ćwiartce drabinki turniejowej. W przypadku awansu do ćwierćfinału może ona trafić na najwyżej rozstawioną Arynę Sabalenkę. Białorusinka zadebiutuje w turnieju od meczu z Francuzką Alize Cornet lub Rosjanką Ludmiłą Samsonową. W trzeciej rundzie z kolei może na nią czekać m.in. Niemka Angelique Kerber.

Pech Magdy Linette

Wiele gwiazd żeńskiego tenisa znalazło się za to w drugiej ćwiartce. Wśród najwyżej rozstawionych tenisistek są to Paula Badosa z Hiszpanii i Maria Sakkari z Grecji. Ponadto do tej części rozlosowane zostały Rumunka Simona Halep, Czeszka Petra Kvitova, która wygrywała w ubiegłorocznej edycji turnieju czy Szwajcarka Belinda Bencić, złota medalistka olimpijska z Tokio.

Ostapenko grzmi na zachowanie Polaków po meczu ze Świątek

O sporym pechu w losowaniu może mówić druga Polka. Magda Linette trafiła do dolnej części drabinki i już na początek zmierzy się z Alison Riske. W przypadku zwycięstwa w drugiej fazie zagra z Czeszką Barborą Krejcikovą. Poznanianka nie będzie miała zatem łatwego zadania.