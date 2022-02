Wywiad Djokovicia z BBC ustawiony? "Dostał narzędzie do szerzenia swoich poglądów"

Rozmowa Novaka Djokovicia z BBC była pierwszym dłuższym wywiadem, jakiego Serb udzielił po wykluczeniu z Australian Open. Przypomnijmy, że niezaszczepiony Serb został deportowany z Australii 16 stycznia, kilka godzin przed startem wielkoszlemowej imprezy. Od tego czasu nie zabrał głosu w tej sprawie. Wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym stwierdził, że "jest rozczarowany, ale szanuję orzeczenie sądu".

Według Daniela Mukscha, autora biografii Serba, tenisista planował się zaszczepić. Zwycięstwo Nadala miało go napędzić i zmotywować do przyjęcia szczepionki. Bez niej zadanie dogonienia Hiszpana byłoby utrudnione. Djoković może nie zostać dopuszczony do innych turniejów wielkoszlemowych. Już teraz pod dużym znakiem zapytania stoi jego występ w Rolandzie Garrosie.

Djoković w rozmowie z BBC powiedział, że nie zamierza się szczepić. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że może stracić przez to kilka turniejów. - To jest cena, którą jestem w stanie zapłacić. Zasady podejmowania decyzji dotyczących mojego ciała są ważniejsze niż jakikolwiek tytuł czy cokolwiek innego. Staram się być w zgodzie z moim ciałem tak bardzo, jak tylko mogę. Nigdy nie byłem przeciwko szczepieniom, ale zawsze popierałem wolność do wyboru tego, co przyjmujesz do swojego ciała - przekonuje Serb.

Zaskakujące kulisy rozmowy Djokovicia z BBC

Stuart Fraser, dziennikarz The Times ujawnił, że według jego informacji jedna z londyńskich agencji PR była mocno zaangażowana w przeprowadzenie rozmowy Novaka Djokovicia z BBC. To mogłoby nie mieć wielkiego znaczenia, gdyby nie fakt, że Serb wydawał się być doskonale przygotowany na każde pytanie, zadane przez Amola Rajana, dziennikarza BBC.

I choć do samego dziennikarza trudno się przyczepić - zadał właściwie każde pytanie, które nasuwało się na myśl, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Djoković znał je wcześniej. Jak określił Nick Harris, tym samym Serb otrzymał doskonałe narzędzie, by móc przekonywać innych do swoich poglądów i myślenia na temat szczepień.

Novak Djoković przez swoją decyzję może stracić ponad 50 mln euro

Novak Djoković jest liderem rankingu ATP. Serb zamierza wrócić do gry w imprezie w Dubaju, która rozpocznie się 21 lutego, a następnie wystąpić w Indian Wells, gdzie wygrywał już pięciokrotnie. W zeszłym tygodniu organizatorzy opublikowali listę zgłoszeń na tegoroczną edycję turnieju. Na liście nazwisk znalazł się Novak Djoković, ale jego występ ponownie będzie zagrożony. W celu wjechania na teren USA osoby z zagranicy muszą okazać status swoich szczepień na Covid-19. Wyjątek stanowią tylko nieliczni, ale niewykluczone, że w przeciwieństwie do Australijczyków, Amerykanie potraktują Serba ulgowo