Sensacyjne zwycięstwo Radwańskiej. Wyszła z wielkich kłopotów w II secie

Za Urszulą Radwańską nieudany początek sezonu. Polska tenisistka z powodu COVID-19 nie mogła odpowiednio przygotować się do pierwszych startów, przez co odpadła m.in. z eliminacji do Australian Open.

Sensacyjne zwycięstwo Urszuli Radwańskiej

Polka wystartowała w turnieju w niemieckim Altenkirchen. Jej pierwszą rywalką była rozstawiona z "3" Niemka Jule Niemeier. 22-latka jest coraz bliżej wejścia do czołowej setki rankingu WTA. Zdecydowaną faworytką była Niemka, jednak Radwańska poradziła sobie znakomicie w pierwszym secie. Polka została przełamana początku meczu, jednak potem wygrała trzy kolejne gemy, zyskując przewagę przełamania. Radwańska dała się błyskawicznie przełamać, odpowiadając następnie kolejnymi dwoma przełamaniami i wygraną w kolejnych trzech gemach, wygrywając seta 6:2.

W drugim secie lepiej od początku radziła sobie Niemka, która dwukrotnie przełamała Radwańską i prowadziła już 3:0. Polka zdołała jednak błyskawicznie odrobić jedno przełamanie. Obroniła trzy piłki setowe przy własnym podaniu, po czym doprowadziła do wyrównania, przełamując rywalkę w kolejnym gemie. W tie-breaku o wiele lepiej poradziła sobie Radwańska, która wygrała go do 3, wykorzystując drugą piłkę meczową.

To bardzo cenne zwycięstwo Urszuli Radwańskiej, która aktualnie jest klasyfikowana na 244. miejscu w rankingu WTA. Swoją następną rywalkę pozna w środę w meczu Jenny Duerst z Nastasją Schunk.