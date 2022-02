Iga Świątek poznała godzinę meczu o ćwierćfinał. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA]

Iga Świątek (WTA 9.) jest w świetnej formie w ostatnich tygodniach. W styczniu Polka dotarła do półfinału Australian Open, co jest jej największym sukcesem w tym turnieju wielkoszlemowym. Po kilkutygodniowej przerwie Polka wróciła do kort i to w fenomenalnym stylu. W I rundzie WTA 500 w Dubaju wygrała z Darią Kasatkiną (28. WTA) 6:1, 6:2. Jej mecz z Rosjanką trwał niewiele ponad godzinę.

Iga Świątek zmierzy się w walce o ćwierćfinał z triumfatorką Rolanda Garrosa. Nie ma z nią dobrych wspomnień

W II rundzie turnieju WTA w Dubaju na Świątek czeka Łotyszka Jeleną Ostapenko (21. WTA), która bez problemów poradziła sobie z Sofią Kenin (WTA 90.) triumfatorką Australian Open 2020. Trwający niecałą godzinę mecz zakończył się wynikiem 6:1, 6:2.

Spotkanie pomiędzy Świątek a Ostapenko będzie miał wiele podtekstów. Obie zawodniczki mają na koncie po triumfie w Rolandzie Garrosie. Łotyszka wygrała wielkoszlemowy turniej w wieku zaledwie 20 lat w 2017 roku, Polka powieliła ten wyczyn w 2020 roku jako 18-latka. Kariera Łotyszki może być przestrogą dla polskiej zawodniczki, bo od czasów triumfu w tamtym turnieju tenisistka nigdy nie zbliżyła się do tego poziomu. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, aby Świątek powieliła jej los. Obie zawodniczki spotkały się ostatnio w październiku ubiegłego roku w Indian Wells. Świątek przegrała 4:6, 3:6.

Dubaj WTA 500. Świątek - Ostapenko. Gdzie i kiedy oglądać mecz? Transmisja TV, stream online.

Spotkanie Świątek - Ostapenko rozpocznie się w środę 16 lutego o godzinie 11:00 polskiego czasu. Mecz będzie transmitowany w Canal+Sport, a także na Canal+Online. Zapraszamy także do śledzenie relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.