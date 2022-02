Iga Świątek dostała pytanie o wiadomość od Nadala. "Niesamowite" [WIDEO]

Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła nowy rok w tenisie. W styczniu dotarła do półfinału Australian Open. To jej najlepszy wynik w tym turnieju, a także najlepszy występ w zawodach wielkoszlemowych od czasu jej wygranej na Rolandzie Garrosie. W półfinale Świątek musiała już uznać wyższość rywalki. Przegrała z Danielle Collins 4:6, 1:6. Po turnieju w rozmowie ze Sport.pl wyjawiła, że po przegranym półfinale napisał do niej jej idol, Rafael Nadal.

- On mnie bardzo inspiruje. A w ogóle to napisał do mnie po moim półfinale i to jest jedna z rzeczy, dzięki którym nie byłam zła po przegranym meczu! Ta wiadomość naprawdę mnie uskrzydliła. Wszystkich szczegółów nie zdradzę, ale Rafa podkreślił, że zagrałam świetny turniej, że mam super początek sezonu i żebym się skupiła na kolejnych krokach, bo idę w dobrą stronę i bardzo fajnie to wygląda – mówiła Iga w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem.

Iga Świątek wspomina wiadomość od Nadala. "To naprawdę inspirujące"

Teraz Iga walczy o zwycięstwo w turnieju WTA 500 w Dubaju. W I rundzie wygrała z Darią Kasatkiną (28. WTA) 6:1, 6:2. Jej mecz z Rosjanką trwał niewiele ponad godzinę. W środę Świątek zagra z Jeleną Ostapenko. Polka na jednej z konferencji prasowych w Dubaju sięgnęła jednak pamięcią to Australian Open i wspomnianej już wiadomości od Nadala. Tenisistka zdradziła, że dało jej to dużą dawkę motywacji.

- Zaskoczyło mnie to, bo na pewno jest zapracowany i skupia się na sobie. Nie wiem, jak żyją gracze, którzy są tak wielcy. To było całkiem niesamowite doświadczyć tego, że faktycznie może napisać do kogoś takiego jak ja. I to pokazuje, że twardo stąpa po ziemi. Dla mnie to naprawdę inspirujące. Chociaż nie byłam zła albo smutna po meczu z Danielle, bo wiem, że grała perfekcyjnie. Dzień po przegranej chciałam wrócić na kort i pracować jeszcze ciężej. Myślę, że wiadomość od Rafy miała z tym wiele wspólnego. Jest po prostu świetnym przykładem dla nas wszystkich i fajnie jest mieć z nim kontakt – powiedziała Świątek.

Polska tenisistka bardzo niedawno sama wysłała pocieszającą wiadomość do jednego ze sportowców. Kilka dni temu zareagowała na wywiad Kamila Stocha, który zajął czwarte miejsce w konkursie olimpijskim na dużej skoczni. Polski mistrz ze łzami w oczach rozmawiał z dziennikarzami. - Widocznie nie zasłużyłem na ten medal. To nie jest ewidentnie ani mój sezon, ani mój czas. Trudno mi się z tym pogodzić, ale tak jest. Mogę tylko powiedzieć, że zrobiłem, co mogłem. Że naprawdę dałem z siebie wszystko. Nie stać mnie dzisiaj było na nic więcej - mówił Kamil Stoch.

"Ktoś mądry napisał mi nie tak dawno: "Per aspera ad astra". Pamiętam i trzymam mocno kciuki" – napisała Kamilowi Iga Świątek. Powyższą sentencję (tłumaczoną jako "przez ciernie do gwiazd") Idze wysłał kiedyś sam Kamil. Miało to miejsce po tym, jak Świątek odpadła z igrzysk olimpijskich w Tokio.