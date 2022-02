Iga Świątek poznała rywalkę. Ależ to będzie mecz. Pojedynek mistrzyń

Iga Świątek (WTA 9.) jest w świetnej formie w ostatnich tygodniach. W styczniu Polka dotarła do półfinału Australian Open, co jest jej największym sukcesem w tym turnieju wielkoszlemowym. Po kilkutygodniowej przerwie Polka wróciła do kort i to w fenomenalnym stylu. W I rundzie WTA 500 w Dubaju wygrała z Darią Kasatkiną (28. WTA) 6:1, 6:2. Jej mecz z Rosjanką trwał niewiele ponad godzinę.

Iga Świątek poznała rywalkę. Ma z nią rachunki do wyrównania

Po zwycięstwie Iga czekała na kolejną rywalkę. Wiadomo było, że będzie to finalistka wielkoszlemowego turnieju – Jelena Ostapenko (WTA 21.) lub Sofia Kenin (WTA 90.). Pierwsza w 2017 wygrała Rolanda Garrosa, a druga triumfowała w Australian Open 2020. Lepsza, i to zdecydowanie, okazała się Ostapenko. 24-letnia Łotyszka nie miała problemów z Amerykanką. Wygrała gładko w niecałą godzinę 6:1, 6:2 i to ona będzie rywalką Igi Świątek. Obie zawodniczki spotkały się ostatnio w październiku ubiegłego roku w Indian Wells. Świątek przegrała 4:6, 3:6.

W tym roku turniej w Dubaju jest bardzo mocno obsadzony. Z pierwszej dziesiątki światowych list brakuje jedynie liderki Ashleigh Barty oraz Karoliny Pliskovej (4. WTA). Już w ćwierćfinale Świątek może trafić na Arynę Sabalenkę, czyli drugą najlepszą rakietę świata.

Spotkanie Świątek – Ostapenko odbędzie się w środę 16 lutego. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.