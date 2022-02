Iga Świątek zagra o ćwierćfinał ze zwyciężczynią turnieju Wielkiego Szlema. Tylko którą?

Iga Świątek jest w świetnej formie w ostatnich tygodniach. W styczniu Polka dotarła do półfinału Australian Open, co jest jej największym sukcesem w tym turnieju wielkoszlemowym. Po kilkutygodniowej przerwie Polka wróciła do kort i to w fenomenalnym stylu. W I rundzie WTA 500 w Dubaju wygrała z Darią Kasatkiną (28. WTA) 6:1, 6:2. Jej mecz z Rosjanką trwał niewiele ponad godzinę.

Iga Świątek zagra o ćwierćfinał ze zwyciężczynią turnieju Wielkiego Szlema

W tym roku turniej w Dubaju jest bardzo mocno obsadzony. Z pierwszej dziesiątki światowych list brakuje jedynie liderki Ashleigh Barty oraz Karoliny Pliskovej (4. WTA). Już w ćwierćfinale Świątek może trafić na Arynę Sabalenkę, czyli drugą najlepszą rakietę świata. Najpierw przed nią jednak mecz 1/8 finału, w której zmierzy się ze zwyciężczynią pary Kenin (90. WTA) - Ostapenko (21. WTA).

Spadek Igi Świątek w rankingu WTA

Choć ostatnie miesiące nie należą do zbyt udanych, to obie rywalki są niezwykle doświadczone. Co ciekawe, zarówno Kenin, jak i Ostapenko mają na koncie triumf w turniejach wielkoszlemowych. 24-letnia Łotyszka uchodziła za wielki talent i wygrała Roland Garros w 2017 roku. W październiku ubiegłego roku Świątek przegrała z nią 4:6, 3:6 w Indian Wells. Kenin wygrała natomiast Australian Open w 2020 roku. Amerykanka miała szansę na drugi turniej wielkoszlemowy, ale w finale Roland Garros w tym samym roku przegrała z... Igą Świątek (4:6, 1:6).

Świątek pozna rywalkę w II rundzie we wtorek 15 lutego w godzinach porannych. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się kolejne spotkanie Świątek. Prawdopodobnym terminem jest środa 16 lutego.