Dariusz Mioduski zabrał głos ws. Igi Świątek. "To dla nas najważniejsze"

Legia Warszawa od roku inwestuje w sekcję tenisa rozwijając infrastrukturę oraz potencjał ludzki. Kilka dni temu klub nawiązał oficjalne porozumienie z marką Lexus. Struktura współpracy ma zapewnić młodym aspirującym tenisistom stabilizację rozwoju. - Legia i tenis są związane ze sobą od niemal stu lat. Chcemy przywrócić temu miejscu najwspanialsze lata - powiedział Marcin Herra, prezes spółki Legia Tennis.

W podobnym tonie wypowiadał się Dariusz Mioduski, którego plan zakłada rozwój klubu tenisowego Legia nie tylko na rynku krajowym. - Tenis jest ogromnie ważny dla marki Legia. Chcielibyśmy, żeby ten sport kojarzył się nie tylko mieszkańcom Warszawy, ale i Polakom również z tym wyjątkowym miejscem. Chcemy, żeby w przyszłości najlepsi polscy tenisiści występowali tu w ważnych turniejach międzynarodowych, a warszawiacy mogli korzystać z obiektów na co dzień i być dumnymi z tego, że tu grają - powiedział Mioduski w rozmowie z Interią Sport.

Legia Warszawa i Iga Świątek ponownie razem? Dariusz Mioduski ma wątpliwości: "Jej przynależność byłaby czymś sztucznym"

Iga Świątek występowała w Legii Warszawa jako juniorka. Kontrakt z Warsaw Sports Group wypowiedziała w maju 2019 roku. W klubie spędziła ponad trzy lata. W 2020 roku Polka wygrała pierwszy w karierze turniej Wielkiego Szlema (Roland Garros), po którym przeprowadziła konferencję prasową w Polsce, właśnie na stadionie Legii. Pojawiły się plotki o możliwym powrocie. Od tego czasu minęły blisko dwa lata, a Dariusz Mioduski raczej wyklucza taką opcję w obecnej sytuacji.

- Z Igą jesteśmy zaprzyjaźnieni. Trudno rozpatrywać jej przypadek w tych kategoriach i oczekiwać tego, że będzie formalnie zawodniczką Legii. Z jej punktu widzenia to nie ma sensu. Z naszego punktu widzenia nie jest priorytetem. Byłoby to działanie typowo PR-owskie. Iga jest w innym miejscu, jest gwiazdą międzynarodową. Jej przynależność do Legii byłaby czymś sztucznym. Wspieramy ją, ja wiem, że Iga czuje się legionistką. I to jest dla nas najważniejsze - podkreślił Mioduski.

Iga Świątek to obecnie ósma rakieta na świecie. Jej najlepszym wynikiem dotychczas było 4. miejsce w rankingu WTA, które zajmowała jeszcze kilka dni temu. Polka wywalczyła je awansując do półfinału Australian Open 2022. Aby odzyskać wcześniejszą lokatę, musi osiągać sukcesy w kolejnych turniejach WTA Tour.

Iga Świątek zdradziła cele na najbliższy czas. I cieszy się z mniejszych obostrzeń

Kluby piłkarskie często działają na wielu płaszczyznach. Jednym z przykładów połączenia piłki nożnej z tenisem jest Paris Saint-Germain. Prezes klubu Nasser Al-Khelaiffi jest jednocześnie prezesem Katarskiego Związku Tenisowego. - Był tenisistą na poziomie ATP, przecierał tenisowe szlaki Katarczykom. Dobrze się znamy, jesteśmy zaprzyjaźnieni [Mioduski i Khelaiffi dziają w Europejskim Stowarzyszeniu Klubów ECA - przyp. red]. Nawet w ubiegłym tygodniu rozmawiałem z Al-Khelaiffim na temat naszych tenisowych planów w Warszawie. Wyraził tym zainteresowanie i być może przyjedzie do nas zobaczyć, jak działamy. Cieszył się, że realizujemy taki projekt - dodał Mioduski.