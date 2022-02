Historyczny sukces Kamila Majchrzaka! Przełomowe zwycięstwo

Kamil Majchrzak (95. ATP) początek roku ma udany. Najpierw odniósł komplet trzech zwycięstw w ATP Cup, a potem w I rundzie turnieju wielkoszlemowego Australian Open wyeliminował doświadczonego Włocha Andreasa Seppiego (106. ATP) wygrywając pewnie 6:1, 6:1, 7:5. W II rundzie Polak przegrał z faworytem gospodarzy - Australijczykiem Alexem De Minaurem (33. ATP) 4:6, 4:6, 2:6. W ostatnim notowaniu rankingu ATP Majchrzak awansował na 95. miejsce, co jest dla niego powrotem do pierwszej setki. Ostatni raz był w niej we wrześniu 2019 roku.

Historyczny półfinał i awans w rankingu Majchrzaka

Kamil Majchrzak w tym tygodniu znakomicie spisuje się w turnieju ATP 250 w Pune. Polak w dwóch pierwszych meczach nie stracił nawet seta. Najpierw 2:0 wyeliminował Brytyjczyka Jay'a Clarke'a (196. ATP), a potem Francuza Quentina Halysa (141. ATP).

Polak w ćwierćfinale turnieju zmierzył się z Lorenzo Musettim (66. ATP). Włoch był rozstawiony w turnieju z numerem drugim (wyżej był tylko Rosjanin Asłan Karacjew, który niespodziewanie uległ już w 1/8 finału). Włoch dotychczas największe sukcesy odnosił w rozgrywkach juniorskich. Wygrał Australian Open 2019 i był finalistą US Open w 2018 roku.

Majchrzak w pierwszym secie piątkowego meczu grał bardzo dobrze. Aż dwa razy przełamał swojego rywala, a swojego podania nie stracił ani razu. Miał znakomitą, 92. proc skuteczność wygranych piłek po pierwszym serwisie.

Druga partia była bardzo wyrównana. Obaj tenisiści wygrywali swoje gemy serwisowe i doszło do tie-breaka. W nim Włoch prowadził 3:1 i 6:3. Przy swoim podaniu zmarnował jednak dwie piłki setowe. Przy trzeciej próbie udało mu się jednak wygrać.

O losach decydującego seta decydowało tylko jedno przełamanie. W dziewiątym gemie Majchrzak wygrał na przewagi serwis Musettiego. Chwilę później Polak musiał jednak bronić dwa break-pointy. Udało mu się to, a potem po ponad dwugodzinnym starciu, wykorzystał trzecią piłkę meczową. W efekcie Majchrzak ani razu w pojedynku nie stracił swojego serwisu.

Dla Polskiego tenisisty to pierwszy awans do półfinału turnieju rangi ATP. Dzięki dobremu występowi w Indiach, awansował już na 77. miejsce w rankingu ATP Live.

Polak w półfinale turnieju zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku: Emil Ruusuvuori (Finlandia, 87. ATP) - Jiri Vesely (Czechy, 80. ATP). Dwie pozostałe pary ćwierćfinałowe to: Joao Sousa (Portugalia, 137. ATP) - Daniel Altmaier (Niemcy, 85. ATP) i Elias Ymer (Szwecja, 163. ATP) - Stefano Travaglia (Włochy, 93. ATP).