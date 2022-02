Djoković chce wykorzystać triumf Nadala w AO. "Ogień"

Djoković kontynuuje starania o tytuł najbardziej utytułowanego gracza w turniejach wielkoszlemowych w historii. Ten zaszczyt obecnie należy do Nadala, który w niesamowity sposób wygrał na kortach w Melbourne, choć jeszcze w sierpniu ubiegłego roku musiał przejść operację kostki. Wykluczyło go to z udziału US Open. W Australii z kolei, pomimo braku treningów meczowych 35-latek po 5,5-godzinnym starciu pokonał Daniiła Miedwiediewa.

Nadal nieumyślnie pomoże Djokoviciowi?

Hiszpan w kolejnych rundach pokonywał Marcosa Girona, Yannicka Hanfmanna, Karena Chaczanowa, Denisa Shapovalova i Matteo Berrettiniego. Z Rosjanem wygrał 3:2, choć dwa pierwsze sety przegrał 2:6, (5)6:7.

56-letni Cahill uważa, że sukces Nadala będzie zachętą dla Djokovicia do poprawy własnej gry, zakładając, że powróci do rywalizacji po głośnej sadze i odmowie zaszczepienia się przeciw COVID-19. - Myślę, że Novak użyje tego, aby podsycić ogień, z którym zawsze igrał. Wciąż szuka poprawy w swojej grze i myślę, że najbliższych latach ponownie będzie oglądać niesamowitego Djokovicia - powiedział Cahill w rozmowie z "New York Times".

56-latek przekonywał nawet, że jeśli 34-letni Serb zagra we Francji, to może dorównać Nadalowi pod względem liczby tytułów. Trener wziąć pod uwagę, że Djoković był lepszy w bezpośrednim pojedynku w 2021 roku. - Oczywiście trzeba być w stanie pokonać Rafę w pięciu setach na ceglanej nawierzchni, ale Novak od kilku lat robił tam niesamowite rzeczy przez ostatnie kilka lat - dodał.

Rafael Nadal jest zdecydowanym liderem pod względem wygranych turniejów French Open. Triumfował w nim aż 13-krotnie, po raz ostatni w 2020 roku. Serb triumfował zaledwie dwa razy (2016, 2021), zaś Szwajcar tylko raz (2009).

Federer również skorzysta na zwycięstwie Nadala?

Zdaniem Cahilla triumf Nadala w Australian Open może również pomóc Rogerowi Federerowi, który wciąż nie doszedł do pełni dyspozycji po operacji kolana. - Myślę, że to, co zrobił Rafa może również dodać trochę paliwa Rogerowi. Jeśli wciąż kocha tenis, to ciągle może dokonywać wielkich rzeczy. Uważam, że to zwycięstwo może ożywić całą Wielką Trójkę - stwierdził.

Dzięki wygranej w Australian Open Rafael Nadal ma na swoim koncie 21 wielkoszlemowych zwycięstw. Wcześniej miał identyczną liczbę wygranych co Novak Djoković i Roger Federer (po 20). Biorąc pod uwagę jego wybitny rekord we French Open (wygrywał go 13 razy), Hiszpan w maju tego roku będzie głównym faworytem do zdobycia 22. tytułu.