"Djoković zamierza się zaszczepić". Biograf gwiazdy tenisa zdradza powód zmiany decyzji

Novak Djoković prawdopodobnie nadal nie zaszczepił się przeciwko COVID-19. W innym wypadku podzieliłby się taką informacją i uspokoił sponsorów. To sprawia, że jako osoba niezaszczepiona ma ograniczone możliwości rywalizacji w największych turniejach świata. Z Australian Open 2022 został już wykluczony. Wiele wskazuje na to, że ten sam los może spotkać go na Roland Garros.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek nie zagra w finale AO. "Była trochę zestresowana na początku"

- Na ten moment Novak Djokovic ma ważną przepustkę do Francji, która obowiązuje do 16 czerwca. Jednak od 15 lutego termin ten zostanie skrócony do 16 kwietnia, co uniemożliwiłoby jego udział w Roland-Garros - informuje "L’Equipe". - Djoković otrzymał niespodziewany cios od rządu - czytamy we francuskich mediach. Niespodziewany, bo według ostatnich informacji tenisista miał być pewny występu w Roland Garros, który odbędzie się w dniach 22 maja - 5 czerwca.

Autor biografii Djokovicia: Novak zamierza się zaszczepić

Autor biografii Novaka Djokovicia Daniel Muksch zasugerował, że Novak Djoković zmienił zdanie i ostatecznie zaszczepi się przeciwko COVID-19. Powodem tego miałby być fakt, że w Australii Rafael Nadal zdobył swój 21. tytuł wielkoszlemowy, podczas gdy Djoković ma ich wciąż 20.

Świątek zapytana o Djokovicia i szczepienia. "Ta sprawa stała się globalna"

- Na podstawie tego, co można usłyszeć w jego środowisku, myślę, że Novak Djoković zamierza się zaszczepić - mówił Muksch.

- Finał w Melbourne mógł się do tego przyczynić. 21. tytuł Rafaela Nadala go napędza, bez dyskusji - dodał.

Djoković, który w najbliższym czasie ma wystąpić na turnieju w Dubaju, miał zdać sobie sprawę, że bez szczepionki może stracić sporo szans na kolejne wygrane w turniejach wielkoszlemowych. Najbliższe tygodnie pokażą, czy doniesienia niemieckiego dziennikarza okażą się prawdziwe.