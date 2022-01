Miedwiediew i Tsitsipas muszą oddać część ze swojej nagrody za sukcesy w Australian Open

Podczas półfinałowego meczu między Daniłem Miedwiediewem a Stefanosem Tsitsipasem doszło do sporej kłótni. Pod koniec drugiego seta, przy stanie 5:4 dla Tsitsipasa, rozemocjonowany Miedwiediew w dość mocnych słowach zwrócił uwagę sędziemu na zachowanie ojca greckiego tenisisty, który miał go prowokować i ingerować w przebieg gry.

Jesteś głupi!? Jego ojciec może gadać w każdej partii!? Może!? Odpowiedz na moje pytanie, czy jego ojciec może to robić!? - wykrzykiwał Rosjanin. Początkowo arbiter nie reagował na słowa Miedwiediewa, co mocniej zdenerwowało jednego z najlepszych tenisistów na świecie. - O mój Boże, jesteś beznadziejny. Jak tak słaby sędzia może być w półfinale? Patrz na mnie, kiedy do ciebie mówię! - kontynuował. Na końcu Miedwiediew określił sędziego słowami "small cat", co można przetłumaczyć jako "mięczak".

Miedwiediew nie wytrzymał w półfinale AO. "Jesteś głupi?!"

Władze ATP ukarały zarówno Miedwiediewa, jak i Tsitsipasa

Władze ATP nie przeszły obok jego słów obojętnie. Danił Miedwiediew został surowo ukarany za "nieprzyzwoitość oraz niesportowe zachowanie". Rosjanin będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 12 tysięcy dolarów australijskich, czyli ok. 35 tysięcy złotych.

Tsitsipas także został ukarany. Władze ATP stwierdziły, że jego ojciec dopuścił się coachingu. Tym razem Grek otrzymał karę w wysokości 13 tysięcy dolarów amerykańskich. Jednak nie tylko ze względu na coaching, ale także za fakt, że dopuścił się tego czynu po raz kolejny.

Coaching Tsitsipasowi jednak nie pomógł, bo choć wygrał drugiego seta 6:4, w dwóch kolejnych lepszy okazał się Miedwiediew, wygrywając ostatecznie 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1. W finale Australian Open uległ jednak Rafaelowi Nadalowi po wielkim spotkaniu 6:2, 7:6(5), 4:6, 4:6, 5:7.