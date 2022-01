W połowie meczu realizator pokazał liczby. Oto dowód, jak niewiarygodny był triumf Nadala

To był nieprawdopodobny finał Australian Open. Rafael Nadal wbrew wszelkim prognozom sięgnął po ostateczny sukces. Hiszpan przegrywał 0:2 w setach, 2:3 i 0:40 przy swoim serwisie w trzecim secie. Wtedy doznał jakby przebudzenia. I finalnie pokonał Daniiła Miedwiediewa 2:5,6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Rafael Nadal miał słaby poprzedni rok. Połowę rozgrywek odpuścił z powodu kontuzji. Do tego przeszedł koronawirusa. Na początku roku wygrał mniejszy turniej ATP w Melbourne. Do Australian Open przystępował jako rozstawiony z numerem szóstym. Nie był głównym faworytem do wygranej, a przy jego nazwisku nie brakowało znaków zapytania - podkreśla Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl. Wiara w sukces w sytuacji, w jakiej znalazł się Nadal, wydaje się być niemożliwa. Jeszcze bardziej, gdy spojrzymy na przewidywania.

Już przedmeczowe założenia dawały Nadalowi zaledwie 36 proc. szans na wygraną. Daniił Miedwiediew był więc stawiany w roli faworyta do swojego drugiego w karierze wielkoszlemowego triumfu. W zeszłym roku wygrał US Open. Szanse Hiszpana diametralnie spadły jednak w trakcie starcia. Gdy w trzecim secie Nadal przegrywał 2:3 i 0:40 jego szanse wynosiły zaledwie 4 proc.! Jak wydostać się z takiej przepaści? Udowodnił w kolejnych częściach meczu.



Rafael Nadal udowodnił, że czasami pozornie niemożliwe, nie jest wcale tak dalekie do zdobycia. To był wyjątkowy moment dla 35-latka, który świętował w niedzielę swój 21. w karierze sukces w turniejach Wielkiego Szlema. Sam Miedwiediew nie krył podziwu dla rywala. - To, co zrobiłeś, było niesamowite. Po prostu próbowałem grać w tenisa, ale po meczu zapytałem go: "Jesteś w ogóle zmęczony?". Myślę, że poziom był naprawdę wysoki. A ty podniosłeś go po dwóch setach. Jesteś niesamowity - mówił Rosjanin.