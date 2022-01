Wielki zgrzyt w historycznym finale. Miedwiediew był wściekły. Interweniował w sędziego

W niedzielnym wielkim finale Australian Open na Rod Laver Arena w Melbourne Daniił Miedwiediew prowadził już 2:0 (6:2, 7:6) z Rafaelem Nadalem, ale później Hiszpan w fenomenalnym stylu odwrócił wynik meczu i zdobył swój 21. tytuł wielkoszlemowy, wygrywając kolejne sety 6:4, 6:4 i 7:5.

Niedzielnemu finałowi towarzyszyły ogromne emocje, które udzielają się nie tylko samym zawodnikom, ale także kibicom. Jedna z kibicek jednak przekroczyła pewne granice i w proteście przeciwko przetrzymywaniu uchodźców w Australii... zeskoczyła z trybun. Na trybunach było też bardzo głośno, przez co gra już kilkukrotnie była przerywana w celu uciszenia fanów.

Niemal po każdym nieudanym zagraniu Miedwiediewa publiczność szalała. Nie było wątpliwości, że zdecydowana większość kibicowała Hiszpanowi. Rosjanin w pewnym momencie nie wytrzymał i zaczął mieć pretensje do sędziego.

- Czy możesz na tym przejąć kontrolę, proszę? Ciche "proszę" to za mało. Niech pan w stanie i spojrzy w ich kierunku. To finał Wielkiego Szlema. Z idiotami, to nie działa - powiedział Miedwiediew do arbitra.

Daniił Miedwiediew po fascynującym, pięciogodzinnym meczu przegrał z Rafaelem Nadalem i to Hiszpan sięgnął po swój 21. tytuł wielkoszlemowy w karierze. W sobotę wśród pań najlepsza okazał się Ashleigh Barty, która w finale pokonała Danielle Collins 6:3, 7:6(2).