Duży awans Igi Świątek, gigantyczny skok Danielle Collins w rankingu WTA

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze dotarła do półfinału wielkoszlemowego Australian Open, gdzie przegrała z Danielle Collins 0:2 (4:6, 1:6). - Napisał do mnie Rafa Nadal i to jest jedna z rzeczy, dzięki którym nie byłam zła po przegranym półfinale Australian Open. Ta wiadomość naprawdę mnie uskrzydliła - mówił Iga Świątek w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl.

Polska tenisistka dzięki grze w tej fazie zanotuje skok w najnowszym notowaniu rankingu WTA, który zostanie opublikowany w poniedziałek.

Świątek przesunie się z 9. na 4. miejsce, dzięki czemu wyrówna swoje osiągnięcie z 27 września zeszłego roku, gdy dotarła do półfinału turnieju WTA w Ostrawie. Świątek wyprzedzi w zestawieniu m.in. Garbine Muguruzę, Paulę Badosę czy też Karoliną Pliskovą.

Liderką pozostanie Australijka Ashleigh Barty, która dzięki triumfowi w Australian Open powiększy przewagę nad swoimi rywalkami. Ogromny awans zanotuje pogromczyni Igi Świątek z AO, Danielle Collins. Amerykanka przesunie się z 30. na 10. miejsce.

Aktualny ranking WTA [stan na 29.01.2022]: